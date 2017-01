Charttechnik: DAX - Er kommt in Bewegung!

Diagnose: Nach der mehrwöchigen Konsolidierung, die in einer engen Bandbreite zwischen etwa 11.400 und 11.600 Punkten verlief, spurtete der DAX zur Wochenmitte bis zur nächsten Hürde um 11.800 Zähler hinauf und markierte am Mittwoch, 25. Januar 2017, ein neues Mehrmonatshoch bei 11.819 Punkten. Dabei riss er sogar eine kleine Kurslücke (siehe gelbes Rechteck im Chart), die wahrscheinlich aufgrund der erschöpften Indikatorenlage schon recht bald wieder geschlossen werden dürfte.

Auch ist das Aktienbarometer an die obere Begrenzung des im Februar 2016 entspringenden Aufwärtstrends herangelaufen, die den Weg gen Norden als zusätzliche Barriere erschwert.Ungeachtet der genannten Hindernisse könnte der DAX dennoch über den 11.800er-Widerstand weiter aufwärts in Richtung 12.000 Punkte und Allzeithoch klettern, da die Index-Kollegen aus Übersee aktuell mit neuen Allzeithochs Rückenwind geben. Es drängt sich allerdings beim S&P 500, Dow Jones (sowie Nasdaq 100 mit neuen Allzeithochs!!!) und Co der Eindruck auf, dass die US-Indizes an Tops arbeiten. Im Ergebnis könnten die folgenden Konsolidierungen früher oder später in stärkere Korrekturen münden, von denen der DAX ebenfalls nicht verschont bleiben sollte.Anleger achten deshalb auf der Unterseite auf die zuletzt geformte Unterstützung um 11.400 Punkte. Würde sie nach unten gebrochen, rückt nach den Supports um 11.200 und 11.000 Zähler das noch offene Gap zwischen 10786 und 10.873 Punkte. Das bullishe Bild bekäme einen herben Dämpfer, sofern der DAX unter die 200-Tage-Linie bei aktuell 10.511 Zähler abrutscht.

von Karen Szola, Technische Analystin "Euro am Sonntag" und "Börse Online"

