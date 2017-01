Chemiekonzern Albemarle zahlt seit 1994 eine Dividende

-Anzeige-

Der amerikanische Chemiekonzern Albemarle (ISIN: US0126531013, NYSE: ALB) wird seinen Aktionären am Montag eine Quartalsdividende in Höhe von 0,305 US-Dollar ausbezahlen (Record date war der 15. Dezember 2016). Damit schüttet Albemarle auf das Jahr gerechnet unverändert 1,22 US-Dollar an die Investoren aus.Albemarle zahlt bereits seit dem Jahr 1994 eine regelmäßige Ausschüttung an die Aktionäre. Im April 1994 betrug die Auszahlung 0,05 US-Dollar. Seitdem wurde die Dividende jedes Jahr angehoben. Im Februar erfolgte die 22. jährliche Anhebung in Folge (+ 5 Prozent). Die Dividendenrendite von Albemarle liegt beim aktuellen Börsenkurs von 86,08 US-Dollar bei 1,42 Prozent (Stand: 30 Dezember 2016).Der Spezialchemiekonzern hat seinen Firmensitz in Baton Rouge und beschäftigt über 4.000 Mitarbeiter weltweit. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,65 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,45 Mrd. US-Dollar) bei einem Nettoertrag von 334,9 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 133,5 Mio. US-Dollar). Im Dezember 2016 schloss der weltgrößte Chemiekonzern BASF den Kauf von Chemetall für rund 3,2 Mrd. US-Dollar ab. Chemetall war bisher eine Tochtergesellschaft von Albemarle.Seit Jahresanfang liegt die Aktie an der Wall Street mit 53,69 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 9,57 Mrd. US-Dollar (Stand: 30 Dezember 2016).Redaktion MyDividends.de