Chemtura erhöht Preise für Polyurethan-Prepolymere, Kurativa und Polyester-Polyole

Heute im Fokus

DAX schließt kaum bewegt -- Dow Jones beendet Handel im Minus -- Analysten: Die Intel-Aktie wird an der Börse deutlich unterschätzt -- GM streicht weitere Jobs -- Snapchat, Brenntag im Fokus

Erneut Schlappe für May: Oberhaus stimmt für Zusatz zu Brexit-Gesetz. Deutsche Euroshop - Umsatz und Gewinn legen 2016 zu, Kapitalerhöhung für Zukauf. Daimler will mit flexibler Produktion E-Auto-Umbruch bewältigen. Vonovia verdient dank Zukäufen kräftig. Ford erwägt Antrag auf Banklizenz in Deutschland. Trump kündigt sinkende Arznei-Preise an.