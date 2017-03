China Mobile hebt die Dividende leicht an

Der Mobilfunkriese China Mobile (ISIN: HK0941009539) zahlt eine Schlussdividende in Höhe von 1,243 Hongkong-Dollar (HKD) an seine Aktionäre aus. Zusammen mit der Zwischendividende in Höhe von 1,489 HKD, die bereits bezahlt wurde, liegt die Gesamtausschüttung für 2016 bei 2,732 HKD (ca. 0,33 Euro). Im Vergleich zum Vorjahr ist dies eine Anhebung um 0,4 Prozent.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 10,50 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von rund 3,10 Prozent. Die Ausschüttungsquote wird von 43 Prozent auf 46 Prozent angehoben. Analysten hatte eine höhere Ausschüttung erwartet.

Der den Aktionären zurechenbare Gewinn stieg im Jahr 2016 um 0,2 Prozent auf 108,74 Milliarden Yuan, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Der Umsatz kletterte um 6 Prozent auf 708,4 Milliarden Yuan. Dies lag unter den Schätzungen der Analysten. Die Zahl der Kunden stieg um 2,7 Prozent auf 848,9 Millionen Kunden.

China Mobile Limited ist der weltweit größte Mobilfunkanbieter. Der Konzern wurde 1997 als China Telecom (Hongkong) gegründet und firmiert seit dem Jahr 2000 als China Mobile.

Redaktion MyDividends.de

-Anzeige-