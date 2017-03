China warnt - Bei Handelskrieg mit USA gäbe es nur Verlierer

Peking (Reuters) - Die chinesische Regierung warnt vor negativen Folgen eines Handelskrieges mit den USA.

Dieser würde auf beiden Seiten zu Schmerzen führen, aber am Ende keinen Gewinner kennen, sagte Handelsminister Zhong Shan am Samstag in Peking. "Man könnte sagen, es würde überhaupt keine Vorteile geben." Viele Amerikaner würden zwar denken, die USA könnten ohne China auskommen, aber dies sei nur die halbe Wahrheit. Auch die USA bräuchten China. Die Steigerungsraten der US-Exporte Richtung Volksrepublik seien mittlerweile höher als andersrum.

Zhong ergänzte, er freue sich auf die Treffen mit dem neuen US-Handelsminister Wilbur Ross. Dieser sei ein herausragender Geschäftsmann und erfahrener Verhandlungsleiter. Der Milliardär hatte Trump im Wahlkampf geholfen, gegen Handelsabkommen der USA mit anderen Ländern zu wettern. Es wird erwartet, dass Ross demnächst Neuverhandlungen zu Verträgen mit Mexiko und auch China anstößt.