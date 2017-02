China weist Trump-Vorwurf zurück: 'Haben nie Währungskrieg genutzt'

Heute im Fokus

DAX fester -- Dow im Plus -- US-Arbeitsmarkt: Mehr neue Stellen als erwartet -- Trump: US-Bankenregulierung kommt auf Prüfstand -- Snapchat geht an die Börse -- Amazon, GoPro, Visa im Fokus

DAX & Co. ohne Änderung - AIXTRON-Aktie im März im TecDAX zurückerwartet. Verwirrung um TÜV: Drohen VW-Kunden wegen Abgasskandals Probleme? Trump will den Dollar absichtlich schwächen. Apple vor iPhone-Produktion in Indien. Energie-Aktien im Fokus: Merrill Lynch setzt auf RWE und innogy - E.ON und Uniper abgestuft.