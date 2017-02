Citi: TAG Immobilien - Scheitern die Käufer erneut

Die Quartalssaison ist in vollem Gange und heute muss auch TAG Immobilien zeigen, ob die positiven Erwartungen, die man in die jüngsten Kursgewinne hineininterpretieren…

… kann, gerechtfertigt sind. Immerhin konnten die Kurse seit ihrem November Tief bei 11,08 EUR um fast 20 % zulegen und notieren nun erneut am Widerstandsbereich bei 13,09-13,23 EUR. Auch wenn die Kurse in dieser Woche am Widerstand leicht nach unten abhalten, den laufenden Aufwärtstrend konnte dies noch nicht gefährden.

Soweit lässt sich eine durchaus bullische Ausgangsbasis für TAG Immobilien skizzieren. Leider aber dürfen kritische Aspekte nicht unter den Tisch gekehrt werden, schließlich notierte die Aktie bereits im April 2015 erstmals im Preisbereich von 13 EUR. Damals kam es zu einem starken Kurseinbruch und auch in den folgenden Monaten gelang es den Käufern nicht, den Widerstand nach oben zu durchbrechen. Zuletzt mussten die Käufer im August/September nach 3 kleineren Fehlversuchen aufgeben und den Bären für einige Wochen das Feld überlassen.

Sehen wir jetzt ein neues Kaufsignal oder scheitern die Käufer erneut?

Ausgehend vom laufenden Aufwärtstrend besteht die Chance, den Widerstand bis hin zu 13,23 EUR nach oben zu durchbrechen. Positiv ausfallende Jahreszahlen könnten den dafür nötigen Impuls liefern. Sofern sich die Käufer tatsächlich durchsetzen, sind weitere Kursgewinne in Richtung 15 EUR und darüber auf Sicht der nächsten Wochen möglich. Temporäre Korrekturen sollten auf dem Weg nach oben jedoch eingeplant werden.

Wie jedoch bereits geschrieben, ist der Widerstandsbereich bis hin zu 13,23 EUR nicht zu unterschätzen. Prallt die Aktie erneut ab, könnten kurzfristige Verkäufe in Richtung 12,50 EUR folgen. Darunter läge ein potentielles Ziel im Bereich von 12,10-11,85 EUR.

