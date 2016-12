Comeback 2016: Rohstoff-Aktien: Mutige Investoren konnten 2016 beispiellose Gewinne einfahren | Nachricht | finanzen.net

BHP Billiton-Aktie

Die Preise für Rohstoffe, wie Kupfer Zink und Eisenerz sind im Jahresverlauf 2016 wieder deutlich angestiegen. Eine solch positive Entwicklung konnten selbst Experten nicht vorhersehen. Dadurch wurden die Kurse der weltgrößten Bergbau- und Rohstoffunternehmen deutlich beflügelt. Wer zu Jahresbeginn mutig eingestiegen ist, kann sich jetzt über ein kräftiges Plus im Depot freuen.Wer Anfang Januar die Anteilsscheine des australisch-britischen Rohstoffkonzerns BHP Billiton kaufte, hat ein glückliches Händchen bewiesen. Bei einem Tiefstkurs von 7,50 Euro konnten unerschrockene Anleger zugreifen. Auf Basis dieses Kaufkurses konnten Aktionäre im Jahresverlauf eine Rendite von 116 Prozent erzielen. Ausschlaggebend für die Kursrallye des Bergbauunternehmens war die enorme Preissteigerung von Eisenerz. Der Rohstoff verteuerte sich in den letzten zwölf Monaten um über 100 Prozent. Diese Entwicklung gründete auf der Ankündigung, dass China seine Stahlproduktion weiter ausweiten möchte. Eine steigende Nachfrage, durch den größten Stahlabnehmer der Welt, ließ die Preise kräftig ansteigen.Von dem gewaltigen Preisanstieg für Eisenerz, konnte das brasilianische Bergbauunternehmen Vale am meisten profitieren. Die Brasilianer sind mit einem Marktanteil von ca. 35 Prozent der größte Eisenerz-Exporteur der Welt. Anleger die im Januar bei einem Tiefkurs von 1,50 Euro investierten, konnten eine rekordverdächtige Rendite erzielen. Mit einem aktuellen Kurs von 7,30 Euro erlebte die Vale-Aktie einen Preisanstieg von über 386 Prozent.Das Unternehmen Rio Tinto konzentriert sich auf die Erschließung, Erforschung und den Abbau von Mineralienvorkommen. Die geografischen Schwerpunkte liegen dabei in Australien und Nordamerika. Das Mineralienportfolio des Konzerns beinhaltet Aluminium, Kupfer, Gold , Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz sowie verschiedene andere Mineralien. Die Anteilsscheine des multinationalen Bergbaukonzerns waren im Januar zum Tiefstkurs von 20,35 Euro zu haben. Aktuell steht die Aktie bei 39,50 Euro: Ein Wertzuwachs von über 94 Prozent.Die Schweizer Unternehmensgruppe Glencore ist der weltweit größte Rohstoffhändler. Das Unternehmen agiert international in der Produktion, Beschaffung, Bearbeitung und dem Handel. Hierbei stehen Metalle, Mineralien, Energie und landwirtschaftliche Produkte im Vordergrund.Die Aktie von Glencore markierte im Januar ein Allzeittief bei 0,92 Euro. Zu dieser Zeit wurde der Konzern durch den massiven Preisverfall an den Rohstoffmärkten stark belastet. Investoren die trotz hoher Milliardenverluste jene Anteilsscheine kauften, bewiesen starke Nerven. Diese risikofreudige Investition zahlte sich aber aus, die Glencore-Aktie kostet aktuell 3,60 Euro. Das entspricht einem Preisanstieg von 291 Prozent.Die angegebenen Aktienkurse beziehen sich auf den Handelsplatz XETRA.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: kotomiti / Shutterstock.com, Joe Belanger / Shutterstock.com, Smiltena / Shutterstock.com, Shchipkova Elena / Shutterstock.com