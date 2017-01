Compass Diversified Holdings gibt Dividende bekannt

-Anzeige-

Die Beteiligungsfirma Compass Diversified Holdings (ISIN: US20451Q1040, NYSE: CODI) kündigt eine Quartalsdividende in Höhe von 36 US-Cents an. Auf das Jahr gerechnet werden somit weiterhin 1,44 US-Dollar ausbezahlt. Dies entspricht beim derzeitigen Kursniveau von 18,10 US-Dollar (6. Januar 2017) einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 7,96 Prozent.Die Dividende wird am 26. Januar 2017 (Record date: 19. Januar 2017) ausbezahlt. Seit dem Börsengang im Mai 2006 schüttet Compass eine Dividende an die Aktionäre aus. Im März 2011 wurde die Ausschüttung um 5,8 Prozent auf den derzeitigen Betrag erhöht.Compass Diversified Holdings besitzt Firmenanteile an mittelständischen Unternehmen in Nordamerika. Zurzeit verfügt der Konzern über neun Beteiligungen. Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn mit 0,84 Prozent im Plus und hat eine Marktkapitalisierung von 1,09 Mrd. US-Dollar (Stand: 6. Januar 2017).Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de