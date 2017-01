Crane schüttet Dividende aus

-Anzeige-

Der amerikanische Industriekonzern Crane (ISIN: US2243991054, NYSE: CR) hält die Dividende für das erste Quartal 2017 mit 33 US-Cents unverändert gegenüber dem Vorquartal. Auf das Jahr hochgerechnet werden damit 1,32 US-Dollar ausgezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 73,90 US-Dollar (Stand: 30. Januar 2017) bei 1,79 Prozent.Die Auszahlung erfolgt am 9. März 2017 (Record date: 28. Februar 2017). Im Juli des Jahres 2014 hob Crane zuletzt die Dividende um zehn Prozent an.Der Industriegüterproduzent Crane Co. wurde 1855 gegründet und beschäftigt rund 11.000 Mitarbeiter. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2016 erwirtschaftete der Konzern aus Stamford im US-Bundesstaat Connecticut 681,4 Mio. US-Dollar Umsatz nach 680 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie am Montagabend berichtet wurde. Die Produkte von Crane werden u. a. in der Flug- und Weltraumindustrie, im Transportwesen oder auch im Einzelhandel eingesetzt.Seit Jahresanfang liegt die Aktie an der Wall Street mit 2,47 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 4,32 Mrd. US-Dollar.Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de