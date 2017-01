Credit Agricole schreibt fast halbe Milliarde ab - Kreditverträge neu verhandelt

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Großbank Credit Agricole (Crédit Agricole) schreibt fast eine halbe Milliarde Euro auf ihre Privatkundensparte LCL ab. Hintergrund sei die wegen niedrigerer Zinssätze massive Neuverhandlung von Krediten über insgesamt 4,4 Milliarden Euro, teilte das Institut am Freitagabend mit. Die 2016 zu buchende Belastung beeinträchtige aber weder die Solvenz noch die Liquidität oder die Dividendenpolitik. Das Nettoergebnis werde ohne Berücksichtigung der Abschreibung in etwa so hoch ausfallen wie von Analysten erwartet./he/stw