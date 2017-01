D.R. Horton schüttet Dividende aus

-Anzeige-

Der Baukonzern D.R. Horton (ISIN: US23331A1097, NYSE: DHI) gibt eine Quartalsdividende in Höhe von 10 US-Cents je Aktie bekannt. Somit werden 0,40 US-Dollar im Gesamtjahr ausgeschüttet.Beim derzeitigen Aktienkurs von 30,45 US-Dollar (Stand: 24. Januar 2017) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 1,31 Prozent. Die nächste Ausschüttung erfolgt am 15. Februar 2016 (Record date: 3. Februar 2017).D.R. Horton ist nach eigenen Angaben seit 15 Jahren nach Volumen der größte Hersteller von Eigenheimen in den USA. Das Unternehmen wurde 1978 in Fort Worth, Texas, gegründet.Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2017 erwirtschaftete D.R. Horton einen Gewinn von 206,9 Mio. US-Dollar. Der Umsatz betrug 2,83 Mrd. US-Dollar.Seit Jahresanfang liegt die Aktie an der Wall Street mit 11,12 Prozent im Plus.Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de