DAX-FLASH: Index auf Jahreshoch - US-Börsen legen vor Trump-Pressekonferenz zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem lange Zeit zögerlichen Handelsverlauf hat sich der Dax (DAX 30) am Mittwoch mit Rückenwind freundlicher US-Börsen doch noch deutlicher ins Plus vorgearbeitet. Der Leitindex erreichte am Nachmittag kurz nach Börsenstart in New York bei 11 676 Punkten seinen bisher höchsten Stand in diesem noch jungen Jahr. Mit zuletzt 0,70 Prozent Plus auf 11 664,93 Punkte setzte er sich deutlicher von der in den vergangenen Tagen umkämpften Marke von 11 600 Punkten ab.

Börsianer verwiesen darauf, dass sich unter den Anlegern nun offenbar doch Vorfreude auf die erste Pressekonferenz des designierten US-Präsidenten Donald Trump seit dessen Wahlsieg im November breit mache. Sie soll kurz vor Xetra-Schluss beginnen. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) stand zuletzt mit 0,33 Prozent in der Gewinnzone, während sich der Euro am Nachmittag auf Talfahrt begab. Zuletzt fiel die Gemeinschaftswährung wieder deutlich die Marke von 1,05 US-Dollar zurück./tih/mis