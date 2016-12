Commerzbank: DAX: Pattsituation

Nächste Unterstützungen:

11.459/11.490

11.431

11.409

Nächste Widerstände:

11.481-11.496

11.595-11.670

11.793/11.803

Der DAX zeigte gestern in einem lustlosen Handel keinerlei technisch relevante Impulse. Er pendelte lediglich zwischen 11.459 und 11.476 Punkten und verblieb damit innerhalb der Spanne des Vortages (Inside Day).

Die Ausgangslage bleibt unverändert. Der Index konsolidiert bislang auf hohem Niveau seitwärts unterhalb des Jahreshochs bei 11.481 Punkten, wo sich auch exakt das Mindestkursziel aus der am 7. Dezember aufgelösten mehrmonatigen Handelsspanne befindet. Zwar bleibt die Möglichkeit einer unmittelbaren Ausdehnung der Rally in Richtung 11.595-11.670 Punkte mit Blick auf die noch einige Tage positive Saisonalität erhalten. Hierzu bedürfte es indes einer Bestätigung in Gestalt eines dynamischen Ausbruchs über 11.481/11.496 Punkte. Solange dies nicht geschieht, bleibt auch die Rückschlaggefahr im Sinne einer kurzfristigen Korrektur angesichts der überkauften Situation deutlich erhöht. Die Stops von kurzfristig angedachten Long-Positionen sollten entsprechend engmaschig platziert und nachgezogen werden. Nächste relevante Unterstützungen lauten 11.459/11.490 Punkte, 11.431 Punkte und 11.409 Punkte. Ein nachhaltiger Rutsch unter die letztgenannte Marke wäre ein wichtiges Indiz für den Beginn einer mehrtägigen Schwächephase. Potenzielle nächste Zielbereiche aus dem Tageschart lauten dann 11.226 Punkte und 10.989/11.068 Punkte. Die mittelfristige Situation bleibt bullish, solange es nicht zu einer nachhaltigen Verletzung des Supports bei 10.786-10.874 Punkten kommt.

WKN Typ Basiswert Merkmale CE5V2X Turbo Classic Bull DAX Hebel 30,4 CE5MHZ Unlimited Turbo Bull DAX Hebel 10,1 CE5UYY Unlimited Turbo Bear DAX Hebel 10,9 CD9Q3A Turbo Classic Bear DAX Hebel 31,2

Sie möchten Analysen wie diese jeden Tag vor Börseneröffnung ganz bequem in Ihr E-Mail Postfach bekommen? Jetzt einfach kostenfrei anmelden!

Aktuelle Ausgabe