DAX, S&P500, Gold, Öl, Bund-Future und Co. in der langfristigen Chartanalyse! | Nachricht | finanzen.net

Thorsten Grisse, Analyst im Bereich Technical Analysis & Index Research der Commerzbank, analysiert für Sie ausführlich die aktuelle Lage der Finanzmärkte. Schauen Sie sich die Aufzeichnung seines Online-Seminars noch einmal ganz in Ruhe an und erhalten Sie so einen Überblick für Ihre weiteren oder bestehenden Anlagepositionen.

Hier geht`s zur Analyse!

Mit nur einem ETF in 60% Aktien, 30% Anleihen und 10% Rohstoffe investieren - Diversifikation leicht gemacht!

WKN Typ Basiswert Merkmale ETF701 ETF ComStage Vermögensstrategie TER: 0,49%

Holen Sie sich das Marktgeschehen in die Hosentasche! Sie sind immer auf der Suche nach spannenden Kapitalmarktthemen und aussichtsreichen Marktentwicklungen? Aber Sie haben keine Zeit um stets den gesamten Markt zu überblicken und nach den neusten Anlagelösungen zu suchen? Unser innovativer Service ist die Lösung! Mit unserem neuen WhatsApp-Newsletter informieren wir Sie direkt aus dem Handelssaal der Commerzbank immer über die aktuellsten Marktentwicklungen. Egal ob DAX, Gold, Öl oder auch aber Einzelaktien wie Daimler und VW, wir machen Sie auf alle wichtigen Börsenereignisse aufmerksam. Melden Sie sich jetzt kostenlos an und holen Sie das Marktgeschehen auf Ihr Smartphone! Hier geht`s zur Anmeldung!

Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. Bitte beachten Sie den Disclaimer und die Risikohinweise Bitte beachten Sie zusätzlich den wichtigen Hinweis zu allen abgebildeten Charts und Kursverläufen:

Bildquellen: Commerzbank