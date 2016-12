DGAP-Ad hoc: Accentro Real Estate AG

DGAP-Adhoc: Accentro Real Estate AG: ACCENTRO kauft 675 Wohnungen in Berlin und tritt im Gegenzug wertgleiche Mehrheit an bestandshaltender Gesellschaft ab

28.12.2016



Berlin, 28. Dezember 2016 - Die ACCENTRO Real Estate AG (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3), Berlin, erwirbt sämtliche Geschäftsanteile an der Magnus Siebte Immobilienbesitz und Verwaltungs GmbH und damit 94,1 Prozent an der Projektentwicklung Gehrenseestraße in Berlin von der Münchener Baugesellschaft mbH. Im Gegenzug tritt ACCENTRO rund 53,08 Prozent Ihrer Anteile an der Magnus-Relda Holding IV GmbH ab, in der wesentliche Teile ihres verbliebenen Bestandsportfolios (3.073 Wohnungen) liegen.Über die ACCENTRO Real Estate AG Die ACCENTRO Real Estate AG ist ein börsennotiertes Wohnungsunternehmen. Das Kerngeschäft ist die mieternahe Wohnungsprivatisierung. Das Tochterunternehmen ACCENTRO GmbH ist marktführend in der Wohnungsprivatisierungs-Dienstleistung in Deutschland.Die ACCENTRO Real Estate AG hat ihren Sitz in Berlin und ist im Prime- Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (WKN: A0KFKB) notiert.Ansprechpartner für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Jan Hutterer Dr. ZitelmannPB. GmbH Rankestraße 17 10789 Berlin E-Mail: hutterer@zitelmann.com Tel. 030 - 72 62 76 1613 Fax 030 - 83 62 76 163---------------------------------------------------------------------------28.12.2016 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de---------------------------------------------------------------------------Sprache: Deutsch Unternehmen: Accentro Real Estate AG Uhlandstr. 165 10719 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 - 887 181 - 0 Fax: +49 (0)30 - 887 181 - 11 E-Mail: info@accentro.ag Internet: www.accentro.ag ISIN: DE000A0KFKB3 WKN: A0KFKB Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate ExchangeEnde der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------533153 28.12.2016 CET/CEST