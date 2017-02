DGAP-Ad-hoc: EASY SOFTWARE AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

EASY SOFTWARE AG: EASY SOFTWARE AG korrigiert Ergebnisprognose 2016



14.02.2017 / 18:22 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.



Mülheim an der Ruhr, 14. Februar 2017 Auf Grundlage vorläufiger Zahlen zum 31. Dezember 2016 erwartet die EASY SOFTWARE AG (ISIN: DE 0005634000) abweichend von der im Geschäftsbericht 2015 veröffentlichten Prognose ein geringeres Ergebnis für das Geschäftsjahr 2016. Ein wesentlicher Grund der Abweichung sind Projektverschiebungen, national und international, in das Jahr 2017. Ergänzend ist es nicht gelungen, die Ressourcen im SAP-Umfeld im ausreichenden Maße einzustellen, damit alle Anfragen und Aufträge bedient werden konnten. Ebenfalls wirken sich im Ergebnis negativ der BREXIT in Großbritannien und die politische Situation in der Türkei aus. Auch das Cloud-Geschäft entsprach nicht den Erwartungen. Ausweislich der Jahresprognose 2016 im Geschäftsbericht 2015 ging die Gesellschaft für 2016 auf Konzernebene bislang von einem operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von rund EUR 2,8 Mio. aus. Auf Grundlage der vorläufigen Zahlen zum 31. Dezember 2016 geht der Vorstand nunmehr davon aus, dass für das Jahr 2016 eine Abweichung im operativen EBITDA von -35 % bis -40 % zu erwarten ist. EASY SOFTWARE AG

Der Vorstand Kontakt:

Thorsten Eska, CFO 14.02.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de