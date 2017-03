DGAP-Ad-hoc: Eurographics AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Eurographics AG: Konzern-Fehlbetrag im Geschäftsjahr 2015/2016 nach Neubewertung Umlaufvermögen in der Tochtergesellschaft



25.03.2017 / 15:39 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





Neutraubling, den 25.03.2017 - Der EUROGRAPHICS-Konzern wird das Geschäftsjahr 2015/2016 nach vorläufigen Zahlen bei einem Konzernumsatz von 24,3 Mio. EUR mit einem Fehlbetrag in Höhe von rund 1,4 Mio. EUR und damit schlechter als zunächst erwartet abschließen.



Der Grund für die Abweichung gegenüber den ursprünglichen Erwartungen liegt vor allem bei der Konzerngesellschaft EUROGRAPHICS IWP GmbH. Hier haben die Geschäftsführung der Konzerngesellschaft und der Vorstand der EUROGRAPHICS AG im Zuge der verhaltenen Zielerreichung auch im laufenden Geschäftsjahr ein Sanierungskonzept unter Begleitung durch die Bayern Consult, München, in Auftrag gegeben und erste Sanierungsmaßnahmen mit dem Ziel einer nachhaltigen Prozessoptimierung und umfassenden Kostensenkung bereits eingeleitet. In diesem Zusammenhang wurden gleichzeitig in Abstimmung mit dem Abschlussprüfer strengere Maßstäbe vor allem an die Bewertung des Umlaufvermögens mit einer negativen Ergebniswirkung von 0,8 Mio. EUR zum 30.06.2016 angelegt und eine Rückstellung für Restrukturierungskosten in Höhe von 0,3 Mio. EUR gebildet. Insgesamt ist für die Einzelgesellschaft EUROGRAPHICS IWP GmbH damit im Geschäftsjahr 2015/2016 auf Basis der vorläufigen Zahlen ein Verlust in Höhe von 1,5 Mio. EUR zu verzeichnen, der auch zu dem Fehlbetrag auf Konzernebene in Höhe von rund 1,4 Mio. EUR und einem auf Konzernebene negativen Eigenkapital von 0,3 Mio. EUR führt.



In der EUROGRAPHICS AG selbst bleibt es trotz der auch hier angelegten, strengeren Maßstäbe bei einem positiven Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2015/2016 voraussichtlich in Höhe von 0,1 Mio. EUR und damit bei einer Eigenkapitalquote von rund 53%.



