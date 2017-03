DGAP-Ad-hoc: EYEMAXX Real Estate AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Immobilien

EYEMAXX Real Estate AG: EYEMAXX einigt sich mit Investor und künftigem Betreiber über Teilverkauf beim 'Postquadrat' in Mannheim



09.03.2017 / 12:41 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.



Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR EYEMAXX einigt sich mit Investor und künftigem Betreiber über Teilverkauf beim "Postquadrat" in Mannheim Aschaffenburg, den 09.03.2017 - Die EYEMAXX Real Estate AG (General Standard; ISIN DE000A0V9L94) hat beim Projekt "Postquadrat" in Mannheim eine zunächst mündliche Einigung über den Verkauf der beiden geplanten Hotels sowie der angeschlossenen Serviced Apartments mit einer internationalen Hotelgruppe erzielt, die auch den Betrieb dieser Immobilien übernehmen wird. Der voraussichtliche Kaufpreis liegt bei rund 45 Mio. Euro und entspricht somit etwa einem Viertel des gesamten Projektvolumens in Höhe von rund 170 Mio. Euro. Die Unterzeichnung des notariellen Kaufvertrags wird noch zu Beginn des zweiten Quartals 2017 erwartet. Kontakt Investor Relations / Finanzpresse

Peggy Kropmanns, Axel Mühlhaus

edicto GmbH

eyemaxx@edicto.de

Telefon: +49 69 90550556 Presse/ Anfragen

Dipl.-Ing. Veronika Eisert

EYEMAXX Real Estate Group

v.eisert@eyemaxx.com 09.03.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de