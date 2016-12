DGAP-Ad hoc: FinLab AG

DGAP-Adhoc: FinLab AG: FinLab Beteiligung Kapilendo AG erhält 7 Mio. EUR

22.12.2016 / 15:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.



FinLab Beteiligung Kapilendo AG erhält 7 Mio. EUR

Berlin/Frankfurt am Main, 22. Dezember 2016 - Die FinLab Beteiligung Kapilendo AG hat im Rahmen einer Series B-Finanzierungsrunde 7 Millionen Euro erhalten. Die Finanzierungsrunde wurde vor allem von dem Neu-Investor Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin getragen. Daneben hat sich auch Finlab AG (WKN 121806 / ISIN DE0001218063 / Tickersymbol: A7A) und der bisherige Investor Comvest Holding GmbH an der Finanzierungsrunde beteiligt. Die Bewertung der aktuellen Finanzierungsrunde liegt deutlich über der Einstandsbewertung von FinLab vom April diesen Jahres.Stefan Schütze, Vorstand der FinLab AG: "Crowdlending ist eines der spannendsten Fintech-Themen und wird den Finanzierungsmarkt in Deutschland nachhaltig verändern. Kapilendo liefert unserer Meinung nach das beste Produkt am Markt. Die Zusammenarbeit mit dem Team hat uns seit unserem Einstieg vollends überzeugt. Mit unserem weiteren Engagement möchten wir das zukünftige Wachstum tatkräftig unterstützen."Über die FinLab AG:Die börsennotierte FinLab AG (WKN 121806 / ISIN DE0001218063 / Tickersymbol: A7A) ist einer der ersten und größten auf den Financial Services Technologies ("fintech") Bereich fokussierten Company Builder und Investoren in Europa. Der Schwerpunkt von FinLab ist die Entwicklung deutscher fintech-Start-up-Unternehmen sowie die Bereitstellung von Wagniskapital für deren Finanzbedarf, wobei jeweils eine langfristige Beteiligung und Begleitung der Investments angestrebt wird. Darüber hinaus investiert FinLab global im Rahmen von Venture-Runden in fintech- Unternehmen, vor allem in den USA und in Asien.Pressekontakt: FinLab AG Kai Panitzki investor-relations@finlab.de Telefon: +49 (0) 69 719 12 80 - 0Über kapilendoDie kapilendo AG (www.kapilendo.de) ist ein Full-Service-Anbieter im Bereich Crowdfinanzierung. Mit den Marken kapilendo credit und kapilendo venture deckt kapilendo den gesamten Finanzierungszyklus von Crowdinvesting bis Crowdlending ab. Über kapilendo venture erhalten Wachstumsunternehmen Zugang zu Nachrangkapital durch private Investoren, kapilendo credit ermöglicht kleinen und mittelständischen Unternehmen eine günstige, schnelle und unbürokratische Kredit-Finanzierung durch Privatanleger. Pressekontakt: Hanna Dudenhausen / kapilendo AG / Joachimsthaler Str. 10 / D-10719 Berlin / Telefon: +49 (0)30 364 285 705 / E-Mail: h.dudenhausen@kapilendo.de / www.kapilendo.de---------------------------------------------------------------------------22.12.2016 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de---------------------------------------------------------------------------Sprache: Deutsch Unternehmen: FinLab AG Grüneburgweg 18 60322 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0)69 719 12 80 - 0 Fax: +49 (0)69 719 12 80 - 011 E-Mail: investore-relations@finlab.de Internet: www.finlab.de ISIN: DE0001218063 WKN: 121806 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Entry Standard) in FrankfurtEnde der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------532667 22.12.2016 CET/CEST