DGAP-Ad hoc: GBK Beteiligungen AG

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR) GBK Beteiligungen Aktiengesellschaft: Aufsichtsrat stellt Jahresabschluss 2016 fest und beschließt Wiederbestellung eines Vorstandsmitglieds Hannover, den 23. März 2017 - Der Vorstand von GBK informiert darüber, dass sich der Aufsichtsrat der GBK Beteiligungen Aktiengesellschaft in seiner Sitzung vom 20. März 2017 mit dem vom Vorstand erstellten und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss 2016 befasst hat. Im Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis von 7,6 Millionen Euro erreicht. Dabei beträgt das Realisierte Ergebnis 12,4 Millionen Euro. Dieses Ergebnis wird wesentlich durch drei Beteiligungsverkäufe ermöglicht. Im zu saldierenden Nicht realisierten Ergebnis von - 4,8 Millionen Euro stehen am Bilanzstichtag den Erträgen aus der Neubewertung der Beteiligungsengagements zu Zeitwerten die Aufwendungen aus der Neubewertung, die Bildung von Provisionsrückstellungen und die Abgänge der verkauften Beteiligungsengagements mit den zuletzt bilanzierten Zeitwerten gegenüber. Aus dem Realisierten Ergebnis und dem Gewinnvortag aus dem Vorjahr von 3,5 Millionen Euro hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Gewinnrücklagen mit 6,0 Millionen Euro dotiert. Entsprechend beträgt der Bilanzgewinn zum 31.12.2016 10,0 Millionen Euro. Vorstand und Aufsichtsrat werden der am 23. Mai 2017 stattfindenden Hauptversammlung vorschlagen, eine Basisdividende von 0,10 Euro zuzüglich einer Sonderdividende von 0,90 Euro, insgesamt 1,00 Euro je Aktie auszuschütten und den Restbetrag von 3,3 Millionen Euro auf neue Rechnung vorzutragen. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss 2016 gebilligt und gemäß § 172 AktG festgestellt. In gleicher Sitzung hat der Aufsichtsrat Dipl.-Kfm. Günter Kamissek, dessen laufende Vorstandsbestellung am 31.Dezember 2017 ausläuft, bis zum 30. Juni 2021 wieder bestellt. Der Vorstand Über GBK Beteiligungen AG



GBK Beteiligungen AG ist eine banken- und branchenunabhängige deutsche Beteiligungsgesellschaft. Seit 1969 erwirbt sie Beteiligungen an nicht börsennotierten Gesellschaften im deutschsprachigen Raum. GBK kooperiert seit 2002 vertraglich mit der HANNOVER Finanz GmbH. Anleger können mit einer GBK-Aktie in ein diversifiziertes Portfolio mittelständischer Unternehmen mit vielversprechender Entwicklungsperspektive investieren. Die Aktien von GBK werden im Freiverkehr der Wertpapierbörsen Hamburg, München und Stuttgart gehandelt (ISIN: DE0005850903 / WKN: 585090). Internet: www.gbk-ag.de

Kontakt:

GBK Beteiligungen AG

Christoph Schopp

Vorstand

Günther-Wagner-Allee 17

30177 Hannover

Tel.: 0511-2800790

