DGAP-Ad hoc: GBK Beteiligungen AG

GBK Beteiligungen AG: GBK Beteiligungen AG unterzeichnet Vertrag über die Veräußerung der Anteile an Koller Beteiligungs GmbH



30.03.2017 / 09:58 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR) GBK Beteiligungen AG unterzeichnet Vertrag über die Veräußerung der Anteile an Koller Beteiligungs GmbH Hannover, den 30. März 2017 - GBK Beteiligungen AG hat einen Vertrag über den Verkauf der von ihr mittelbar gehaltenen Anteile an der Koller Beteiligungs GmbH, Dietfurt a.d. Altmühl, unterzeichnet (Signing). GBK hatte sich im Jahr 2014 an dem Automobilzulieferer und Leichtbauspezialisten mit wirtschaftlich rund 8,7 Prozent beteiligt. Die Transaktion steht unter Vorbehalten, darunter unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung, die im laufenden Geschäftsjahr erwartet werden. Im Fall des Vollzugs der Transaktion (Closing) kommt es zu einem positiven Ergebnisbeitrag für GBK im Geschäftsjahr 2017. Der Veräußerungserlös überschreitet nach Abzug von Nebenkosten den Zeitwert, der der Beteiligung im Jahresabschluss zum 31.12.2016 beigemessen wurde. Es wird ein Veräußerungsgewinn nach KAGB in Höhe von rund 2,1 Millionen Euro realisiert. Der Vorstand Über GBK Beteiligungen AG



GBK Beteiligungen AG ist eine banken- und branchenunabhängige deutsche Beteiligungsgesellschaft. Seit 1969 erwirbt sie Beteiligungen an nicht börsennotierten Gesellschaften im deutschsprachigen Raum. GBK kooperiert seit 2002 vertraglich mit der HANNOVER Finanz GmbH. Anleger können mit einer GBK-Aktie in ein diversifiziertes Portfolio mittelständischer Unternehmen mit vielversprechender Entwicklungsperspektive investieren. Die Aktien von GBK werden im Freiverkehr der Wertpapierbörsen Hamburg, München und Stuttgart gehandelt (ISIN: DE0005850903 / WKN: 585090). Internet: www.gbk-ag.de

Tel.: 0511-2800790

