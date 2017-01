DGAP-Ad-hoc: GFT Technologies SE / Schlagwort(e): Personalie

GFT Technologies SE: Marika Lulay folgt Ulrich Dietz als CEO der GFT Technologies SE / Ulrich Dietz wird Vorsitzender des Verwaltungsrats



29.01.2017 / 16:51 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.



Ad hoc-Meldung nach Art. 17 MMVO 29. Januar 2017 Marika Lulay folgt Ulrich Dietz als CEO der GFT Technologies SE / Ulrich Dietz wird Vorsitzender des Verwaltungsrats In der heutigen Sitzung des Verwaltungsrats hat Ulrich Dietz im Einvernehmen mit dem Verwaltungsrat sein Amt als geschäftsführender Direktor und Chief Executive Officer (CEO) der GFT Technologies SE auf eigenen Wunsch mit Wirkung zur Beendigung der Hauptversammlung am 31. Mai 2017 niedergelegt. Seit Gründung des Unternehmens im Jahr 1987 war Ulrich Dietz durchgehend Mitglied der Geschäftsleitung. Er hat die Entwicklung des Unternehmens als Ankeraktionär, Geschäftsführer, Vorstandsvorsitzender und zuletzt als geschäftsführender Direktor/CEO maßgeblich geprägt. Als Nachfolgerin im Amt des CEO hat der Verwaltungsrat heute einstimmig mit Wirkung zur Beendigung der Hauptversammlung am 31. Mai 2017 Marika Lulay ernannt, die derzeit als geschäftsführende Direktorin das Amt des Chief Operating Officers (COO) innehat. Ebenfalls mit Wirkung zur Beendigung der Hauptversammlung am 31. Mai 2017 hat der Verwaltungsrat heute Ulrich Dietz zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats und Dr. Paul Lerbinger, bisheriger Vorsitzender des Verwaltungsrats, zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Kontakt: Andrea Wlcek

Global Head of Communications

GFT Technologies SE

Schelmenwasenstraße 34

70567 Stuttgart

T +49 711 62042-440

F +49 711 62042-301

andrea.wlcek@gft.com

www.gft.com 29.01.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de