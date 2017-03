DGAP-Ad hoc: GfK SE

ad hoc-Mitteilung nach Art. 17 Abs. 1 MAR

der

GfK SE

Nürnberg

- ISIN DE0005875306 -

- ISIN DE000A2DAMW7 -

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, keine Dividende für das Geschäftsjahr 2016 auszuschütten



Nürnberg, 10. März 2017 - Vorstand und Aufsichtsrat der GfK SE, Nürnberg (ISIN DE0005875306 / ISIN DE000A2DAMW7) (die "Gesellschaft"), haben heute beschlossen, der Hauptversammlung der Gesellschaft vorzuschlagen, keine Dividende für das Geschäftsjahr 2016 auszuschütten. Die Entscheidung steht im Einklang mit der Dividendenstrategie der Gesellschaft, ca. 25-35 % des Konzernergebnisses (ohne Berücksichtigung der Wertminderung auf Geschäfts- oder Firmenwerte) als Dividende an die Aktionäre zu verteilen, das im vergangenen Geschäftsjahr jedoch lediglich rund 0,5 Millionen Euro betrug.



Der Konzernabschluss der Gesellschaft wird wie geplant am 14. März 2017 veröffentlicht.

Nürnberg, im März 2017



GfK SE



Der Vorstand



Mitteilende Person: Bernhard Wolf, Global Head of Investor Relations