DGAP-Ad hoc: Hypoport AG

Hypoport AG: Geschäftszahlen 2016 - EBIT überproportional gesteigert



02.03.2017 / 18:45 CET/CEST

Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Geschäftszahlen 2016: EBIT überproportional gesteigert Berlin, 2. März 2017: Die vorläufigen Konzernzahlen 2016, die in der heutigen Vorstandssitzung der Hypoport AG ausgewertet wurden, bestätigen ein zweistelliges Umsatz- und Ertragswachstum und liegen deutlich über den Vorjahreswerten. Für das Geschäftsjahr 2016 wird ein Konzernumsatz von voraussichtlich 155 Mio. Euro (2015: 139 Mio. Euro) und ein Ertrag vor Zinsen und Steuern (EBIT) von voraussichtlich 23 Mio. Euro erwartet (2015: 19 Mio. Euro). Das EBIT wurde gegenüber dem Vorjahr um voraussichtlich 21 Prozent und somit erneut überproportional ausgebaut. Das außerordentlich starke vierte Quartal trug maßgeblich zu diesem kräftigen Wachstum bei. Der kleinste Geschäftsbereich Institutionelle Kunden hat das erwartete leicht zweistellige Umsatz- und Ertragswachstum aufgrund der geschäftsmodelltypischen Abhängigkeit von einzelnen Großprojekten im abgelaufenen Jahr nicht erreicht. Die beiden großen Geschäftsbereiche Finanzdienstleister und Privatkunden dagegen übertrafen, insbesondere mit ihrem EBIT-Wachstum, die Erwartungen. In Summe hat der Konzern die Jahresprognose eines leicht zweistelligen Umsatz- und Ertragswachstums überzeugend erfüllt. Die vorliegenden Jahresabschlusszahlen bedürfen noch der Testierung durch den Wirtschaftsprüfer sowie der Feststellung durch den Aufsichtsrat. Die vorläufigen Geschäftszahlen 2016 wird die Hypoport AG wie vorgesehen am 13. März 2017 veröffentlichen. Kontakt:

