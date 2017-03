DGAP-Ad hoc: Jupiter Technologie GmbH & Co. KGaA

DGAP-Ad-hoc: GUB Wagniskapital GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Firmenzusammenschluss

GUB Wagniskapital GmbH & Co. KGaA: Aufsichtsräte beraten über Verschmelzung der beiden GUB Publikumsgesellschaften



21.03.2017 / 00:48 CET/CEST

Ad Hoc Mitteilung Emittent: GUB Wagniskapital GmbH & Co. KGaA

WKN: A0AYXP ISIN: DE000A0AYXP8 Kürzel: GWG Aufsichtsräte beraten über Verschmelzung der beiden GUB Publikumsgesellschaften 21. März 2017

Auf den heutigen Sitzungen der Aufsichtsräte der GUB Wagniskapital GmbH & Co. KGaA und der GUB Unternehmensbeteiligungen GmbH & Co. KGaA werden gemeinsam mit der persönlich haftenden Gesellschafterin die Möglichkeiten einer grundlegenden Strukturänderung, einschließlich einer Verschmelzung der beiden Unternehmen beraten. Favorisiert wird die Möglichkeit einer Verschmelzung der GUB Unternehmensbeteiligungen auf die GUB Wagniskapital. Voraussetzung hierfür ist, dass die GUB Wagniskapital als aufnehmende Gesellschaft auch nach einer Verschmelzung ihren steuerlichen Verlustvortrag behält. Hierzu wird das Unternehmen im Vorfeld weiterer Entscheidungsfindungen beim zuständigen Betriebsstättenfinanzamt einen Antrag auf eine verbindliche Auskunft einholen. Diese wird frühestens für das 3. Quartal 2017 erwartet. Erst danach werden die Gremien beider Unternehmen eine endgültige Entscheidung treffen. GUB Wagniskapital GmbH & Co. KGaA,

die persönlich haftende Gesellschafterin (Ende) Kontakt:

