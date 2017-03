DGAP-Ad-hoc: Leoni AG / Schlagwort(e): Personalie

Leoni AG: Aufsichtsrat der Leoni AG ändert Vorschlag zur Wahl der Anteilseignervertreter - Dr. Werner Rupp erklärt, Mandat zum 30. April 2017 niederzulegen



27.03.2017 / 18:37 CET/CEST

Aufsichtsrat der Leoni AG ändert Vorschlag zur Wahl der Anteilseignervertreter - Dr. Werner Rupp erklärt, Mandat zum 30. April 2017 niederzulegen Nürnberg, 27. März 2017 - Die Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat der Leoni AG, Nürnberg (ISIN DE 0005408884 / WKN 540888), haben heute beschlossen, ihren Vorschlag zur Wahl der Anteilseignervertreter anzupassen. Demnach soll der Hauptversammlung des Unternehmens am 11. Mai 2017 anstelle von Dr. Werner Rupp nunmehr Wolfgang Dehen vorgeschlagen werden. Dr. Rupp hat infolge dieses Beschlusses erklärt, sein Amt als Vorsitzender und Mitglied des Aufsichtsrats der Leoni AG mit Wirkung zum 30. April 2017 niederzulegen. Dehen war von 2011 bis 2014 CEO der Osram Licht AG. Zuvor war der 63-Jährige in leitenden Funktionen bei der Siemens AG beschäftigt, unter anderem als Leiter der Automobilsparte (Siemens VDO) und als verantwortlicher Konzernvorstand für das Energiegeschäft. Ferner war Dehen unter anderem bei Valeo und ITT Automotive tätig. Im Aufsichtsrat der Leoni AG wird er seine Erfahrung in der Automobilindustrie und mit der konsequenten Leistungssteigerung von Industrieunternehmen einbringen. Der Aufsichtsrat schlägt der ordentlichen Hauptversammlung der Leoni AG nunmehr vor, die folgenden Kandidaten neu in den Aufsichtsrat zu wählen: Dr. Elisabetta Castiglioni (52), Wolfgang Dehen (63) und Dr.-Ing. Klaus Probst (63). Weiterhin ist vorgesehen, dass Dr. Probst das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden übernimmt. Zur Wiederwahl werden unverändert vorgeschlagen: Dr. Ulrike Friese-Dormann (45), Dr. Werner Lang (49), Prof. Dr. Christian Rödl (47).



27.03.2017 CET/CEST

