DGAP-Ad hoc: Lifespot Capital AG

Ad-hoc: Offizielle Genehmigung seitens der ASX für den IPO der Tochter Lifespot Health Ltd. erteilt - Listing voraussichtlich Anfang Januar 2017 - Exit von BodyTel GmbH und Lifespot AG zum Gegenwert von EUR 3,3 Mio.München, 28.12.2016 -Die Lifespot Health Ltd., eine 62%ige Tochtergesellschaft der Lifespot Capital AG, hat heute die offizielle Genehmigung von der ASX (Australian Security Exchange) über die Aufnahme in die "Official List" für ihren Börsengang (IPO) erhalten. Die Erstnotiz an der australischen Börse soll voraussichtlich in den ersten Wochen des Jahres 2017 stattfinden. Der Emissionserlös beläuft sich auf AUD 8,0 Mio. (EUR 5,6 Mio.).Der Vorstand der Lifespot Capital AG hat mit vorheriger Zustimmung des Aufsichtsrates der Gesellschaft einen Kaufvertrag mit der Lifespot Health Ltd. unterzeichnet. Die Lifespot Capital AG veräußert 100 Prozent der Anteile an den Tochtergesellschaften BodyTel GmbH und Lifespot (Skin) AG zu einem Gesamtverkaufspreis von EUR 3,3 Mio. in Aktien sowie einer Barkomponente an die Lifespot Health Ltd.Kontakt Lifespot Capital AG: Andreas Empl Vorstand Denisstr. 1b D-80335 München Tel:+49 - 89-244-192-200 Fax: +49 - 89-244-192-230 info@lifespotcapital.com www.lifespotcapital.com ISIN: DE000A0DNBJ4 | WKN: A0DNBJ| Symbol: CDZHaftungsausschluss:Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagenbasieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements der Lifespot Capital AG und beinhalten bekannte sowie unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächliche Faktenlage, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthaltenen ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den darin beschriebenen abweichen aufgrund von, unter anderem, Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder derWettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung insbesondere betreffend das steuerrechtliche Umfeld, die Lifespot Capital AG betreffen, oder durch andere Faktoren. Lifespot Capital AG übernimmt keineVerpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.---------------------------------------------------------------------------28.12.2016 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de---------------------------------------------------------------------------533037 28.12.2016 CET/CEST