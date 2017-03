DGAP-Ad-hoc: Nabaltec AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Nabaltec AG: Einigung über vollständigen Erwerb der US-Tochter Nashtec LLC



18.03.2017 / 07:03 CET/CEST

Nabaltec AG: Einigung über vollständigen Erwerb der US-Tochter Nashtec LLC Schwandorf, 18. März 2017 - Die Nabaltec AG hat einen Vertrag abgeschlossen, wonach sie 49 % der Gesellschaftsanteile an dem Joint Venture Nashtec LLC erwirbt, die zurzeit von der Muttergesellschaft der Sherwin Alumina Company LLC, der Allied Alumina LLC, gehalten werden. Die Sherwin Alumina Company LLC hat im Januar 2016 Konkurs angemeldet, anschließend ihren Geschäftsbetrieb eingestellt und im Rahmen eines Liquidationsplans nach Chapter 11 der US-Insolvenzordnung, der von dem Bundeskonkursgericht am 17. Februar 2017 genehmigt wurde, im Wesentlichen alle ihre Vermögenswerte an die Corpus Christi Alumina LLC veräußert. Sherwin Alumina Company LLC war der Rohstofflieferant der Nashtec LLC und hatte bestimmte Forderungen aus Darlehen, die der Nashtec LLC gewährt worden sind. Die Nabaltec AG wird nun diese Forderungen von der Corpus Christi Alumina LLC übernehmen. Des Weiteren erwirbt die Nashtec LLC ein angrenzendes Grundstück samt Betriebsgebäuden und technischer Anlagen von der Corpus Christi Alumina LLC sowie von der Glencore Ltd. noch vorhandene Bestände an Aluminiumhydroxid für die Rohstoffversorgung nach Fertigstellung der Stand-alone-Lösung. Die entsprechenden Verträge wurden am 17. März 2017 unterzeichnet und sind mit sofortiger Wirkung gültig.

Damit kann die Nabaltec AG mit dem Umbau der Produktionsanlage in Corpus Christi, Texas beginnen und den Fortbestand der Nashtec LLC und ihres Geschäftsbetriebs sicherstellen. Für die Realisierung dieser Stand-alone-Lösung rechnet die Nabaltec AG mit einem Zeitrahmen bis Ende 2017. Die Wiederaufnahme der Belieferung der US-Kunden durch Nashtec LLC ist für Anfang 2018 geplant. In der Zwischenzeit wird der amerikanische Markt durch Lieferungen aus Schwandorf versorgt. Die Nabaltec AG hatte aufgrund des Chapter-11-Verfahrens von Sherwin Alumina Company LLC bislang darauf verzichtet, eine Prognose für Umsatz und Ertrag 2016 abzugeben. Kontakt:

