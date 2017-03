DGAP-Ad hoc: PS Vermoegensverwaltung AG

DGAP-Ad-hoc: Autark Group AG / Schlagwort(e): Personalie/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Autark Group AG:



28.03.2017 / 15:28 CET/CEST

Autark Group Aktiengesellschaft (WKN: A0CAYL)

Insiderinformation nach § 17 MAR

Der Vorstand gibt bekannt, dass auf der gestrigen außerordentlichen Hauptversammlung neue Mitglieder des Aufsichtsrates gewählt wurden. Der Aufsichtsrat setzt sich aus den Herren Hans Peter Heickel, Joachim Bölting und Falk Rogalla zusammen. In der konstituierenden Sitzung wurden Herr Heickel zum Vorsitzenden und Herr Bölting zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Der neue Aufsichtsrat hat als neue einzelvertretungsberechtigte Vorstände Herrn Stefan Kühn und Herrn Dimitrios Paparas berufen. Herr Bernd Henke wurde als Vorstand abberufen. Ihm wurde Entlastung erteilt. Weiterhin hat die Autark Group Aktiengesellschaft 100 % der Autark Invest AG, Lichtenstein, am heutigen Tag übernommen. Damit wurde die Autark Group Aktiengsellschaft neu ausgerichtet und ist nun Konzernmutter der Autark-Aktivitäten. Berlin, 28. März 2017 Stefan Kühn

