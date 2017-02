DGAP-Ad-hoc: PVA TePla AG / Schlagwort(e): Personalie

20.02.2017 / 20:39 CET/CEST

Der Aufsichtsrat der PVA TePla AG hat heute mit Wirkung zum 1. April 2017 Herrn Alfred Schopf zum Vorstand Finanzen (CFO) der börsennotierten Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Wettenberg berufen. Nach Ablauf der diesjährigen Hauptversammlung am 21. Juni wird Alfred Schopf zusätzlich den Vorstandsvorsitz (CEO) von Peter Abel übernehmen. Peter Abel wird in Zukunft dem Unternehmen beratend zur Seite stehen und seine Erfahrungen in den für die PVA TePla relevanten Technologien und Märkten und in der strategischen Ausrichtung der PVA TePla Unternehmensgruppe einbringen. Er war 2014 zurück an die Unternehmensspitze gekommen um das wegen der Krise der Solarbranche angeschlagene Unternehmen zu stabilisieren. Alfred Schopf hat in seiner Karriere Führungspositionen in Technologieunternehmen wie Jenoptik bekleidet und war von 2010 bis 2015 Vorstandsvorsitzender der Leica Camera AG, die er auf einen eindrucksvollen Wachstumskurs brachte. Kontakt:

Dr. Gert Fisahn

