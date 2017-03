DGAP-Ad-hoc: STERN IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Verkauf/Immobilien

STERN IMMOBILIEN AG veräußert projektiertes Grundstück in Grünwald mit Gewinn



16.03.2017 / 16:36 CET/CEST

Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR STERN IMMOBILIEN AG veräußert projektiertes Grundstück in Grünwald mit Gewinn Grünwald, 16. März 2017 - Die STERN IMMOBILIEN AG hat ihr projektiertes Wohnprojekt in Grünwald zu einem knapp im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich liegenden Betrag mit Gewinn an eine bundesweit tätige Bauträgergesellschaft veräußert. Es wurde eine Baugenehmigung für 14 Doppelhaushälften erwirkt. Der Kaufpreis wird in mehreren Raten in den kommenden Monaten beglichen. Kontakt:

