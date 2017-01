DGAP-Ad-hoc: TWINTEC AG / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung/Insolvenz

Twintec AG: Gesellschaften der Kontec-Gruppe beantragen insolvenzrechtlichen Schutz



16.01.2017 / 16:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) Twintec AG: Gesellschaften der Kontec-Gruppe beantragen insolvenzrechtlichen Schutz Königswinter, 16. Januar 2017 - Die Twintec AG (WKN A0LSAT) gibt hiermit bekannt, dass die Kontec GmbH mit Sitz in Korntal-Münchingen beim zuständigen Amtsgericht einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gemäß § 270a Insolvenzordnung stellt. Gleiches gilt für das 100 %ige Tochterunternehmen der Kontec GmbH, Kontec Unternehmensbeteiligungs GmbH, sowie deren Töchter, die Kontec Engineering Rhein Main GmbH und die Kontec Motorenentwicklungsgesellschaft mbH. Gleichzeitig wird die Eröffnung des Schutzschirmverfahrens nach § 270b Insolvenzordnung für die Kontec Engineering Stuttgart GmbH und die Kontec Service Solutions GmbH beantragt. Zur Sicherstellung der operativen Handlungsfähigkeit sowie zur Fortführung des Sanierungsprozesses in Eigenregie haben sich die Geschäftsführungen der betroffenen Gesellschaften der Kontec-Gruppe zu diesem Schritt entschlossen, da zuletzt die Verhandlungen mit Gläubigern der Gesellschaften der Kontec-Gruppe stagnierten. Insbesondere die Nutzung des Schutzschirmverfahrens bietet die Möglichkeit, bereits in die Wege geleitete Maßnahmen im Rahmen des Restrukturierungsprogramms weiter voranzutreiben bzw. zu beschleunigen. Die Geschäftsführungen der DIF Die Ideenfabrik GmbH und der operativ nicht mehr aktiven Kontec Engineering Thüringen GmbH sind zu der Überzeugung gekommen, dass in Anbetracht des aktuellen Geschäftsverlaufs die beiden Unternehmen einen Eigenantrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellen. Ziel ist es, auf diese Weise die ganz überwiegende Anzahl der Gesellschaften der Kontec-Gruppe nachhaltig in die Profitabilität zurückzuführen. Der Vorstand der Twintec AG betont ausdrücklich, dass die Twintec AG und ihre übrigen Tochtergesellschaften von diesen Verfahren nicht betroffen sind und auch keine Auswirkungen auf das operative Geschäft der Twintec AG und ihre anderen Tochtergesellschaften erwartet werden. >> ENDE DER AD-HOC-MELDUNG < < Über die TwintecBaumot Group: Die Twintec AG ist die Konzernobergesellschaft der TwintecBaumot Group (TBG), einem führenden Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung und der Motorenentwicklung. Dabei bietet TBG ihren Kunden hochwertige Lösungen in Design & Engineering, Products & Solutions sowie Testing & Validation Services an. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt TBG branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein und deckt so die gesamte Wertschöpfungskette der Abgasnachbehandlung ab. Zu den Branchen zählen insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw und andere Nutzfahrzeuge), Off-Road (z.B. Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder Stationäre Anlagen) sowie wie Maritim. Die TwintecBaumot Group verfügt mit vier Tochtergesellschaften über 350 Mitarbeiter und jahrzehntelange Erfahrung innerhalb der Abgasnachbehandlung. Dabei ist die 2015 übernommene Kontec GmbH gemeinsam mit ihrer Tochter DIF (Die Ideenfabrik GmbH) der OEM-Entwicklungsarm der Gesellschaft und bietet so namhaften Erstausrüstern emissionsarme Motoren und Abgasnachbehandlungssysteme an. Die 2014 übernommene Baumot AG zählt zusammen mit der Twintec Technologie GmbH zu den führenden Lösungsanbietern von SCR-Systemen sowie aktiven und passiven Rußpartifkelfiltern in den Geschäftsfeldern OEM und Retrofit. Ergänzend dazu bietet die DIF (Die Ideenfabrik GmbH) als Entwicklungsspezialist für Emissionstechnologie ihren Kunden insbesondere im Bereich der Erstausrüstung innovative Lösungen zur Reduktion von Abgasemissionen an. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: http://www.twintecbaumot.de/ Die Aktie der Twintec AG notiert im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Kontakt:

