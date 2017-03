DGAP-Ad-hoc: Uniper SE / Schlagwort(e): Verkauf

Uniper SE: Veräußerung der Beteiligung am Gasfeld 'Yuzhno-Russkoje'



05.03.2017 / 21:49 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.



E.ON-Platz 1

40479 Düsseldorf Veräußerung der Beteiligung am Gasfeld "Yuzhno-Russkoje" Uniper hat heute eine Vereinbarung über die Veräußerung von sämtlichen, von der Uniper Exploration & Production GmbH, einem Tochterunternehmen der Uniper SE, gehaltenen rechtlichen und wirtschaftlichen Beteiligungen (sowie jeweils damit verbundenen vertraglichen Rechten und Pflichten) an der OJSC Severneftegazprom sowie JSC Gazprom YRGM Development an die OMV Exploration & Production GmbH, ein Tochterunternehmen der österreichischen OMV Aktiengesellschaft, erzielt. Der Kaufpreis beträgt USD 1.850 Mio. (rund EUR 1.749 Mio. basierend auf einem vereinbarten Umtauschkurs von EUR 1 = USD 1,0575) zzgl. der liquiden Mittel zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2016. OJSC Severneftegazprom hält die Lizenz für und betreibt das russische Gasfeld "Yuzhno-Russkoje" im Westen Sibiriens. JSC Gazprom YRGM Development handelt mit Gas, welches im vorgenannten Gasfeld gewonnen wird. Der Vollzug der Transaktion steht insbesondere noch unter dem Vorbehalt der erforderlichen kartell- und außenwirtschaftsrechtlichen Zustimmungen der zuständigen russischen Behörden, einer Zustimmung von Mitgesellschaftern sowie weiterer üblicher Vollzugsbedingungen. Mit dem Vollzug der Transaktion wird bis zum Jahresende gerechnet. Wirtschaftlicher Stichtag der Transaktion ist rückwirkend der 1. Januar 2017. Uniper SE Ihr Kontakt: Marc Koebernick (mitteilende Person)

Head of Investor Relations

Uniper SE

E.ON-Platz 1

40479 Düsseldorf

Telefon: +49 211 4579 4489

Telefax: +49 211 4579 952082

