DGAP-Ad hoc: Vectron Systems AG

20.01.2017 / 10:52 CET/CEST

Die Vectron Systems AG hat die wichtigsten, noch vorläufigen, Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2016 ermittelt. Nach einem starken 3. Quartal hat sich der positive Trend im 4. Quartal beschleunigt, was insgesamt mit 33,251 Mio. Euro zum höchsten Umsatz der Firmengeschichte geführt hat - dies entspricht einer Steigerung von 28 % im Vergleich zum bereits umsatzstarken Vorjahr. Der starke Umsatzzuwachs ist in Teilen auf neue steuerliche Anforderungen an Kassensysteme zurückzuführen. Die Frist, bis zu der nicht-umrüstbare Kassensysteme noch genutzt werden durften, ist am 31.12.2016 ausgelaufen, aber bisher hat nur ein kleiner Teil der Kunden reagiert. Da sich der Umsatzzuwachs in den ersten Wochen des laufenden Jahres fortgesetzt hat, geht Vectron aktuell davon aus, dass sich hier noch erhebliche Potentiale heben lassen. Das EBITDA wuchs im Geschäftsjahr 2016 um 46% auf 3,978 Mio. Euro, was einer EBITDA-Marge von rund 13% entspricht. Das EBIT beträgt 3,450 Mio. Euro, was einer Steigerung im Vergleich zum Vorjahreswert von 61 % entspricht. Gleichzeitig konnte das Nettoergebnis um 69 % auf 2,044 Mio. Euro erhöht werden und der Cashbestand liegt mit 11,649 Mio. Euro 23% über dem Vorjahreswert. Die Ertragserhöhung konnte von der Gesellschaft erzielt werden, obwohl weiter Personal aufgebaut wurde, um die nächste Ausbaustufe des hauseigenen Online-Tools bonVito voranzutreiben, das bisher vorwiegend als Marketing-Instrument für Bäckereien und Gastronomie genutzt wird. Es soll zu einer Endkundenplattform ausgebaut werden, die Bestell-, Couponund Reservierungsdienste im Gastronomie-Bereich vereint. Der Geschäftsbericht 2016 mit den endgültigen Zahlen wird am 28.04.2017 auf www.vectron.de veröffentlicht. Kontakt:

Thomas Stümmler

Vorstand Marketing & Vertrieb

Vectron Systems AG

Willy-Brandt-Weg 41

48155 Münster, Germany

phone +49 (0)251 2856 - 0

fax +49 (0)251 2856 - 564

www.vectron.de

