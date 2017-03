DGAP-Ad-hoc: Vectron Systems AG / Schlagwort(e): Zulassungsgenehmigung

Vectron Systems AG: Vectron Systems AG in Qualitätssegment 'Scale' der Deutschen Börse aufgenommen



01.03.2017 / 10:11 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.



Die Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7) ist zum Start am 01.03.2017 in das neue Qualitätssegment "Scale" für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) der Deutschen Börse aufgenommen worden. Scale ersetzt den Entry Standard für Aktien und Unternehmensanleihen. Das neue Segment, das Unternehmen einen leichteren Zugang zu Investoren und Wachstumskapital ermöglichen soll, ist deutlich strenger reguliert als der Entry Standard, in dem die Vectron Systems AG bisher gelistet war. Kontakt:

Thomas Stümmler

Vectron Systems AG

Willy-Brandt-Weg 41

48155 Münster, Germany

phone +49 (0)251 2856 - 0

fax +49 (0)251 2856 - 564

www.vectron.de

ir@vectron.de 01.03.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de