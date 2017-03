DGAP-Ad hoc: Westag & Getalit AG (St.)

DGAP-Ad-hoc: Westag & Getalit AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende

Westag & Getalit AG: Umsatz- und Ergebnisanstieg in 2016; Vorstand und Aufsichtsrat schlagen erhöhte Dividende von 1,00 EUR je Vorzugs- und 0,94 EUR je Stammaktie vor



29.03.2017

Das Konzernergebnis vor Steuern belief sich in 2016 auf 10,5 Mio. EUR und verbesserte sich damit deutlich gegenüber dem Vorjahreswert von 8,6 Mio. EUR. Dabei konnten beide operativen Sparten Ergebniszuwächse erzielen. Wesentliche Einflussfaktoren dieser positiven Ergebnisentwicklung sind der Anstieg der Umsatzerlöse sowie die Verbesserung der Kostenstrukturen. Bei der Steigerung der Umsatzerlöse profitierte die Westag & Getalit AG neben guten konjunkturellen Rahmenbedingungen von der im Vorjahr begonnenen Optimierung der vertrieblichen Ausrichtung und den gezielten Investitionen in ausländische Märkte. Entsprechend zum Vorsteuerergebnis entwickelte sich auch der Konzernjahresüberschuss und erreichte einen Wert von 7,6 Mio. EUR (Vorjahr 6,3 Mio. EUR). Das Ergebnis je



In der heutigen Aufsichtsratssitzung wurden der Jahresabschluss der Westag & Getalit AG für das Geschäftsjahr 2016 festgestellt, der Konzernabschluss gebilligt und die bereits veröffentlichten vorläufigen Zahlen bestätigt. Aufgrund der positiven Ergebnisentwicklung schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 27.06.2017 für das Geschäftsjahr 2016 eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR je Vorzugs- und 0,94 EUR je Stammaktie vor. Daraus ergibt sich eine überdurchschnittliche Rendite von knapp 5 % bezogen auf die Jahresschlusskurse 2016.



Ausblick

Auf Basis der positiven Prognosen für die deutsche Bauindustrie, die im Wesentlichen das Geschäft der Sparte Türen/Zargen beeinflusst, geht der Vorstand grundsätzlich von einem positiven Marktumfeld in 2017 aus. Ein zusätzlicher Faktor der positiven Umsatzerwartung ist dabei auch der weitere Ausbau der Vertriebsaktivitäten in der Sparte Oberflächen/Elemente. Die Entwicklung der immer wichtiger werdenden Exportmärkte wird auch in 2017 wieder von einigen Unsicherheiten beeinflusst. Insbesondere die wirtschaftliche Situation in den europäischen Nachbarländern wird in den nächsten Monaten durch die anhaltende Niedrigzinspolitik und mit dem Brexit verbundene Auswirkungen geprägt sein. Vor diesem Hintergrund bleibt eine genaue Prognose für die Geschäftsentwicklung im Ausland schwierig. Insgesamt ist das Management jedoch optimistisch, die Exportaktivitäten bei entsprechender Wirtschaftslage weiter steigern zu können.



Das Vorjahr war wesentlich durch die guten konjunkturellen Rahmenbedingungen und verbesserte Kostenstrukturen beeinflusst. Unter der Voraussetzung eines ähnlich günstigen konjunkturellen Umfelds ist es trotz eines verhaltenen Jahresbeginns 2017 das Ziel des Vorstands, auf Jahressicht in beiden operativen Sparten einen leichten Anstieg der Umsatzerlöse zu erreichen. In Abhängigkeit der Entwicklung der wesentlichen Aufwandsarten strebt die Gesellschaft für das Gesamtjahr 2017 ein Ergebnis auf Vorjahreshöhe an.



Die vorstehende Meldung sowie weitere Informationen über die Gesellschaft können über unsere Internetadresse unter www.westag-getalit.com abgerufen werden.



Kontakt:

Thomas Sudhoff

PR und Finanzkommunikation

Tel.: +49 5242 / 17-5176

