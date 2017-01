DGAP-Adhoc: advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA:

DGAP-Ad-hoc: advantec Beteiligungsskapital AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Delisting advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA:

13.01.2017 / 17:42 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA (WKN: A0E95R)Insiderinformation nach § 17 MARDer Vorstand der advantec Management AG, die die advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA als persönlich haftende Gesellschafterin vertritt (nachfolgend "Gesellschaft") mit dem Sitz in Berlin, hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Notiz der Aktien der Gesellschaft im Freiverkehrssegment der Hamburger Börse zu widerrufen. Der Antrag auf Einstellung der Notiz wird heute gestellt.Berlin, 13. Januar 2017Bernd Henke Vorstand der advantec Management AG, persönlich haftende Gesellschafterin der advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaAWrangelstraße 10 D-12165 Berlin Telefon: +49(30)219088-0 Telefax: +49(30)219088-90 E-Mail: berlin@advantec.net homepage: www.advantec.net Aufsichtsratsvorsitz: Andreas GemeinhardtKapitalgesellschaft mit Sitz in Berlin | Amtsgericht Charlottenburg | HRB 72275---------------------------------------------------------------------------13.01.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de---------------------------------------------------------------------------Sprache: Deutsch Unternehmen: advantec Beteiligungsskapital AG & Co. KGaA Grunewaldstraße 22 12165 Berlin Deutschland Telefon: 030 / 21 90 88 - 0 Fax: 030 / 21 90 88 - 90 E-Mail: berlin@advantec.net Internet: www.advantec.net ISIN: DE000A0E95R6 WKN: A0E95R Börsen: Freiverkehr in HamburgEnde der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------536405 13.01.2017 CET/CEST