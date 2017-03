DGAP-Ad-hoc: artnet AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis

artnet AG: Vorläufige Geschäftszahlen 2016 liegen unter der Ergebnisprognose



07.03.2017

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 MAR artnet AG: Vorläufige Geschäftszahlen 2016 liegen unter der Ergebnisprognose (Berlin, 7. März 2017) Nach den nunmehr vorliegenden vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 konnte die artnet AG im Geschäftsjahr 2016 insgesamt eine nur leicht positive Geschäftsentwicklung verzeichnen. Nach den vorliegenden vorläufigen Zahlen stieg der Konzernumsatz von rund EUR 17,3 Mio. in 2015 auf ca. EUR 17,4 Mio. im Geschäftsjahr 2016 und damit um ca. 0,6 %. Die Konzernumsatzprognose für 2016 von EUR 18 Mio. bis EUR 19 Mio. konnte somit nicht erreicht werden. In US-Dollar lag der Umsatz mit ca. USD 19,2 Mio., was einer Umsatzsteigerung von ca. 0,3 % entspricht, ebenfalls unter der prognostizierten Bandbreite von USD 20,0 Mio. bis USD 21,0 Mio. Der Konzern-Jahresüberschuss (net profit) liegt für das Geschäftsjahr 2016 mit voraussichtlich ca. EUR 0,63 Mio. (ca. USD 0,70 Mio.) leicht unter dem Vorjahreswert von ca. EUR 0,64 Mio. (ca. USD 0,71 Mio.) sowie unter der Konzern-Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2016 von EUR 0,9 Mio. bis EUR 1,2 Mio. (USD 1,0 Mio. bis USD 1,3 Mio.). Der Cash-Bestand im Konzern stieg von ca. EUR 1,0 Mio. auf ca. EUR 1,1 Mio. und liegt in der für das Geschäftsjahr prognostizierten Bandbreite. Der Cash-Bestand in US-Dollar blieb mit USD 1,1 Mio. nach vorläufigen Zahlen weitgehend unverändert. Der endgültige und testierte Jahres- und Konzernabschluss wird voraussichtlich am 24. März 2017 veröffentlicht. 07.03.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

