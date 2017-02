DGAP-DD: QIAGEN N.V. deutsch

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die

Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden

Personen

17.02.2017 / 20:15

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in

enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:

Vorname: Roland

Nachname(n): Sackers

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate,

zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

QIAGEN N.V.

b) LEI

54930036WK3GMCN17Z57

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI

ISIN: NL0012169213

b) Art des Geschäfts

Receipt of 15,160 Common Shares of QIAGEN N.V. (NL0012169213) through

release of Restricted Stock Units and Performance Stock Units.

Exercise Price: USD 0. Closing Price on February 15, 2017: USD 28.97.

For the disposal of shares on February 16, 2017 subsequent to the

release and according to a Rule 10b5-1 Sales Plan please refer to

separate notification.

Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen

0 USD 0 USD

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen

0 USD 0 USD

e) Datum des Geschäfts

2017-02-15; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: QIAGEN N.V.

Hulsterweg 82

5912 PL Venlo

Niederlande

Internet: www.qiagen.com

