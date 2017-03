DGAP Gesamtstimmrechtsmitteilung: co.don Aktiengesellschaft /

Heute im Fokus

DAX im Plus -- Dow fester -- E.ON erhöht trotz Rekordverlust Dividende -- Munich Re erwartet weiteren Gewinnrückgang -- Razzia in der Audi-Zentrale -- Lufthansa im Fokus

Das wird vom bevorstehenden Apple-Event im März erwartet. LANXESS erhöht Dividende nicht ganz so stark wie erwartet. Die Frau, die bei VW mehr als der Chef verdient, war nur 13 Monate beim Konzern. Neuer Tesla-Konkurrent könnte Musks E-Autos in den Schatten stellen. Was passiert am Markt, wenn die Fed heute die Zinsen anhebt?