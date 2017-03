DGAP-News: Biotest AG: Gespräche über möglichen Zusammenschluss

Biotest AG: Gespräche über möglichen Zusammenschluss

Biotest AG: Gespräche über möglichen Zusammenschluss

29.03.2017 / 23:55

PRESSEMITTEILUNG

Gespräche über möglichen Zusammenschluss

Dreieich, 29. März 2017. Die Biotest AG hat heute bekanntgegeben, dass sich

das Unternehmen in Verhandlungen mit der Creat Group Corporation (Creat),

einer führenden chinesischen Investmentgruppe, über einen möglichen

Zusammenschluss der beiden Unternehmen befindet. Creat ist ein langfristig

orientierter strategischer Investor.

Creat hat wesentliche Eckpunkte einer möglichen Transaktion festgelegt, die

im Zuge eines öffentlichen Übernahmeangebots für alle im Umlauf befindlichen

Stamm- und Vorzugsaktien von Biotest erfolgen sollen. Angestrebt wird ein

Angebotspreis von EUR 28,50 je Stammaktie und EUR 19,00 je Vorzugsaktie von

Biotest.

Creat hat seine Absichten mitgeteilt, den Firmensitz am Standort Dreieich in

Deutschland zu belassen und den Firmennamen sowie Marken- und Produktnamen

beizubehalten. Creat hat weiterhin die Absicht, das Unternehmen entsprechend

den aktuellen Planungen des Managements weiterzuentwickeln und an geltenden

Betriebsvereinbarungen, bestehenden Tarifverträgen sowie der betrieblichen

Mitbestimmung festzuhalten. Diese Absichten werden für einen Zeitraum von

fünf Jahren in einem Business Combination Agreement vereinbart.

Vorstand und Aufsichtsrat begrüßen die Verhandlungen. Ein Zusammenschluss

mit Creat würde die notwendigen Investitionen in Produkte und

Fertigungsanlagen und so die Umsetzung der Strategie "Biotest Next Level"

unterstützen.

Gegenwärtig dauern die Verhandlungen an und es gibt keine Garantie, dass

eine endgültige Vereinbarung zwischen den Parteien erzielt werden kann oder

dass ein Angebot in dieser Form unterbreitet wird. Eine mögliche Transaktion

ist noch Gegenstand finaler Verhandlungen über die Vereinbarung eines

Unternehmenszusammenschlusses (Business Combination Agreement) sowie dem

Abschluss einer Vereinbarung mit dem Hauptaktionär von Biotest, der OGEL

GmbH, als auch dem Abschluss der Due Diligence und der erforderlichen

Finanzierungszusagen. Vor dem Hintergrund der laufenden Gespräche hat

Biotest entschieden, die für den 10. Mai 2017 anberaumte Hauptversammlung

auf ein späteres Datum zu verschieben. Das neue Datum wird zeitnah

bekanntgegeben.

Geschäftsjahr 2016:

Im Geschäftsjahr 2016 erwirtschaftete die Biotest Gruppe in den

fortgeführten und nicht fortgeführten Geschäftsbereichen Umsatzerlöse in

Höhe von

610,4 Mio. EUR nach 589,7 Mio. EUR im Jahr zuvor. Das entspricht einer

prozentualen Steigerung von 3,5 %.

Die Neuausrichtung der Biotest Gruppe kennzeichnete auch die operative

Entwicklung im Jahr 2016. Aufgrund des Verkaufs des Therapie- und

Lohnherstellungsgeschäfts in den USA an ADMA Biologics Inc. (vgl.

Pressemitteilung vom 23.01.2017) verbleiben das Therapiegeschäft und die

Lohnfraktionierung außerhalb der USA sowie die Plasmasammlung in den USA und

Europa als Kerngeschäft von Biotest und werden als fortgeführte

Geschäftsbereiche ausgewiesen. Der Umsatz in den fortgeführten

Geschäftsbereichen wuchs um 3,5 % auf 553,1 Mio. EUR versus 534,6 Mio. EUR

im vorherigen Jahr.

Die Aktivitäten des Unternehmens, die im Rahmen der strategischen

Neuausrichtung und des im Januar geschlossenen Verkaufsvertrages nicht mehr

weitergeführt werden, werden als nicht fortgeführter Geschäftsbereich

ausgewiesen. Hier wurden Umsatzerlöse von 57,3 Mio. EUR im Jahr 2016 (2015:

55,0 Mio. EUR) erzielt. Das Ergebnis nach Steuern des nicht fortgeführten

Geschäftsbereichs betrug -80,2 Mio. EUR. Es ist geprägt durch die operativen

Verluste der amerikanischen Tochtergesellschaft, Produktabschreibungen und

den Einmalaufwendungen im Zusammenhang mit dem Verkauf des Geschäftsbereichs

an ADMA Biologics Inc.

Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in den fortgeführten

Geschäftsbereichen ist von 37,3 Mio. EUR auf 63,9 Mio. EUR gestiegen

(+71,3%). Die EBIT-Marge der fortgeführten Geschäftsbereiche wuchs von 7,0%

im Jahr 2015 auf 11,6% im Jahr 2016.

Das Ergebnis nach Steuern (EAT) der fortgeführten Geschäftsbereiche lag im

abgelaufenen Geschäftsjahr bei 34,5 Mio. EUR nach 27,0 Mio. EUR im Vorjahr.

Aufsichtsrat und Vorstand werden der Hauptversammlung eine

Dividenden-erhöhung auf 0,05 Euro je Stammaktie und 0,07 Euro je

Vorzugsaktie vorschlagen.

Ausblick 2017:

Der Vorstand erwartet für das Geschäftsjahr 2017 für die fortgeführten

Geschäftsbereiche einen Umsatzanstieg im niedrigen einstelligen

Prozentbereich. Das Ergebnis wird im Jahr 2017 von verschiedenen Faktoren

beeinflusst werden. Neben den erwarteten Belastungen aus dem

Expansionsprojekt Biotest Next Level in Höhe von 60 bis 70 Mio. EUR

inklusive der zugehörigen klinischen Entwicklungskosten und steigenden

Anlaufkosten, könnte sich die weiterhin angespannte Lage in den

Krisenregionen insbesondere im Nahen Osten bemerkbar machen. Darüber hinaus

werden auch im Jahr 2017 noch Kosten für die Forschung und Entwicklung im

Bereich der monoklonalen Antikörper in Höhe von ca. 10 Mio. EUR das Ergebnis

belasten. Aufgrund der vorgenannten Einflussfaktoren geht der Vorstand von

einem EBIT der fortgeführten Geschäftsbereiche von 46 bis 48 Mio. EUR aus.

Bis zum Vollzug des Verkaufs des Therapie- und Lohnherstellungsgeschäfts in

den USA an ADMA Biologics Inc. wird für den nicht fortgeführten

Geschäftsbereich noch mit einem Verlust in Höhe von 9 Mio. EUR gerechnet.

Der Geschäftsbericht 2016 ist auf der Internetseite des Unternehmens unter

abrufbar. Dort steht auch die Präsentation zur heutigen Konferenz für

Analysten und Journalisten zum Download zur Verfügung.

Über Biotest

Biotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen

Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und

klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich

Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie,

Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest

entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumine,

die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei

Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz

kommen. Darüber hinaus entwickelt Biotest monoklonale Antikörper, unter

anderem in den Indikationen Blutkrebs und Systemischer Lupus Erythematodes

(SLE), die biotechnologisch hergestellt werden. Biotest beschäftigt weltweit

mehr als 2.500 Mitarbeiter. Die Vorzugsaktien der Biotest AG sind im SDAX

der Deutschen Börse gelistet.

IR Kontakt:

Dr. Monika Buttkereit

Telefon: +49-6103-801-4406

E-Mail: investor_relations@biotest.de

PR Kontakt:

Dirk Neumüller

Telefon: +49 -6103-801-269

E-Mail: pr@biotest.com

Biotest AG, Landsteinerstr. 5, 63303 Dreieich, www.biotest.com

Stammaktie: WKN: 522720; ISIN: DE0005227201

Vorzugsaktie: WKN: 522723; ISIN: DE0005227235

Notiert: Prime Standard

Freiverkehr: Berlin-Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart

Disclaimer

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Geschäfts-, Ertrags-, Finanz-

und Vermögenslage der Biotest AG und ihrer Tochtergesellschaften. Diese

Aussagen beruhen auf den derzeitigen Plänen, Einschätzungen, Prognosen und

Erwartungen des Unternehmens und unterliegen insofern Risiken und

Unsicherheitsfaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächliche

wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Die zukunftsgerichteten

Aussagen haben nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit. Biotest

beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und

übernimmt dafür keine Verpflichtung.

