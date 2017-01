DGAP-News: Dezember ist teuerster Tankmonat 2016

Dezember ist teuerster Tankmonat 2016

Dezember ist teuerster Tankmonat 2016

01.01.2017 / 16:01

Dezember ist teuerster Tankmonat 2016

- Preise für Super E10 und Diesel auf Jahresrekordhoch

- Dennoch: Kraftstoffpreise im Mittel das vierte Jahr in Folge gesunken

- Teuerste Tankstadt des Jahres ist Dresden

- Günstigste Tankstädte 2016 sind Bochum und Duisburg

Nürnberg, 1. Januar 2017. Die Kraftstoffpreise haben im letzten Monat des

Jahres 2016 einen Endspurt eingelegt. Dabei ging es Woche für Woche nur in

eine Richtung: nach oben. Im Mittel sind die Preise für Super E10 und

Diesel um je rund 5 Cent gegenüber November gestiegen. Pro Liter Super E10

zahlten Kraftfahrer durchschnittlich 1,3306 Euro, pro Liter Diesel 1,1602

Euro. Beide Kraftstoffsorten erreichten damit ihr Jahreshoch. Das ergibt

die aktuelle monatliche Auswertung des Verbraucherinformationsdienstes

clever-tanken.de. Gründe für die Verteuerung sind der seit Mitte November

gestiegene Rohölpreis sowie der weiterhin starke US-Dollar.

Am günstigsten tankten Kraftfahrer laut des monatlichen clever-tanken-

Rankings der 20 größten deutschen Städte Super E10 im Schnitt in Essen

(1,3087 Euro), Düsseldorf (1,3105 Euro) und Köln (1,3110 Euro). Am meisten

zahlten Autofahrer pro Liter Super E10 hingegen in Bielefeld (1,3393 Euro),

Frankfurt am Main (1,3355 Euro) und Dresden (1,3322 Euro). In Bielefeld

kostete der Liter Super E10 damit knapp 3 Cent mehr als in Essen. Für vier

Tankfüllungen à 60 Liter Super E10 mussten die Bielefelder rund 321,43 Euro

zahlen und damit etwa 7,34 Euro mehr als Autofahrer in Essen.

Auch Dieselfahrer tankten am günstigsten in Essen (1,1372 Euro) sowie in

Hamburg (1,1403 Euro) und Duisburg (1,1410 Euro). Am meisten zahlten sie in

Nürnberg (1,1685 Euro), Bielefeld (1,1624 Euro) und Stuttgart (1,1618

Euro).

Rückblick 2016

Mit Blick auf das Gesamtjahr 2016 belegten am häufigsten die Top Drei der

teuersten deutschen Tankstädte im Ranking von clever-tanken.de: Dresden

(10-mal), Bremen (8-mal) sowie Leipzig, Frankfurt am Main und Köln (je 4-

mal). Unter die Top Drei der günstigsten Tankstädte schafften es am

häufigsten Bochum und Duisburg (je 6-mal) sowie Düsseldorf und Mannheim (je

5-mal).

Am preiswertesten waren beide Kraftstoffe im Februar mit 1,1835 Euro pro

Liter Super E10 und 0,9695 Euro pro Liter Diesel. Allerdings: "Trotz des

Rekordhochs im Dezember sind die Kraftstoffpreise 2016 sortenübergreifend

im Jahresmittel das vierte Jahr in Folge gesunken", sagt Steffen Bock,

Geschäftsführer von clever-tanken.de.

Ausblick 2017

Ob sich dieser Trend 2017 fortführen wird, ist nach den Worten des Experten

aktuell schwer einzuschätzen. "Die Ölpreise haben zum Jahresende so stark

angezogen wie seit 2009 nicht mehr. Hauptgrund dafür ist die Einigung des

Opec-Kartells Ende November darüber, die Fördermengen erstmals seit 2008 zu

drosseln und damit der Ölschwemme auf dem Weltmarkt zu begegnen." Der Preis

für die richtungsweisende Rohölsorte Brent war daraufhin bis Ende Dezember

auf über 57 Dollar je Fass gestiegen - und hat sich so im Vergleich zum

Jahrestief von rund 27 Dollar im Januar mehr als verdoppelt.

Und dennoch: "Wenn die USA weiterhin Fracking betreiben, der Iran mit

seinem Öl auf den Weltmarkt drängt, die Weltwirtschaft abflaut oder die

Opec-Staaten ihre eigenen Abmachungen doch nicht einhalten, wird der Preis

auch wieder unter Druck kommen", sagt Steffen Bock. In jedem Falle rät er

Autofahrern dazu, regelmäßig die Preise entlang ihrer geplanten Fahrtrouten

via App, Navigationsgerät oder im Internet zu vergleichen, um sich so

definitiv Einsparpotenzial zu sichern.

Über das Unternehmen:

Als weltweit erstes Unternehmen informierte die infoRoad GmbH mit ihrem

Internetportal www.clever-tanken.de bereits im Jahr 1999 Autofahrer in

Deutschland über die günstigsten Kraftstoffpreise der jeweiligen Umgebung.

Seit 2013 ist clever-tanken.de einer der ersten zugelassenen

Verbraucherinformationsdienste bei der Markttransparenzstelle für

Kraftstoffe (MTS-K). Unterstützt von Recherchen des eigenen Teams werden

damit täglich die Preise nahezu aller Tankstellen in Deutschland

aktualisiert.

Wie eine aktuelle Auswertung zeigt, ist clever-tanken.de mit

durchschnittlich 21,2 Millionen Zugriffen pro Monat im ersten Quartal 2016

heute klarer Marktführer unter den Benzinpreis-Vergleichsportalen. Dabei

fallen rund 72 Prozent der Zugriffe allein auf die App, die seit dem

Relaunch im Oktober 2014 ihre Nutzerzahlen fast verdreifacht hat.

Nicht nur Verbraucher greifen auf die Services von clever-tanken.de zurück.

Auch Anbieter wie HERE, Spiegel und Garmin verwenden die Datenbank, um ihre

Nutzer über die aktuellen Spritpreise zu informieren. Print- und

Rundfunkmedien nutzen den Dienst, um ihren Rezipienten die günstigsten

Tankstellen der Umgebung zu melden.

Neben der Verfügbarkeit von clever-tanken.de für alle gängigen

Betriebssysteme sieht Geschäftsführer Steffen Bock als Gründe für die

stetig wachsenden Nutzerzahlen vor allem die Informationsvielfalt, die den

Usern zur Verfügung steht. Während andere Portale oft nur

Standardspritsorten aufführen, vergleicht clever-tanken.de auch

Sondersorten wie alle Super Plus- und Premiumsorten. Des Weiteren stehen

den Nutzern zusätzliche Informationen zu vorhandenen Leistungsangeboten wie

Zahlungsmittel, Waschanlage, Shop oder Werkstattservice an den

angesteuerten Tankstellen zur Verfügung. Als besonderes Angebot erhalten

die Nutzer der App von clever-tanken.de außerdem eine exklusive HEM-

Tiefpreisgarantie. Diese sichert ihnen den günstigsten Spritpreis aller

Tankstellen im Umkreis von fünf Kilometern, der an der nächsten in diesem

Radius liegenden HEM-Tankstelle eingelöst werden kann.

Weitere Informationen im Internet unter: www.clever-tanken.de

