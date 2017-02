DGAP-News: HAMBORNER REIT AG - Vorläufige Geschäftszahlen 2016 zeigen weiteres wertsteigerndes Wachstum mit deutlichem Erlös- und Ergebniszuwachs

HAMBORNER REIT AG - Vorläufige Geschäftszahlen 2016 zeigen weiteres wertsteigerndes Wachstum mit deutlichem Erlös- und Ergebniszuwachs

DGAP-News: HAMBORNER REIT AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

HAMBORNER REIT AG - Vorläufige Geschäftszahlen 2016 zeigen weiteres

wertsteigerndes Wachstum mit deutlichem Erlös- und Ergebniszuwachs

09.02.2017 / 07:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Pressemitteilung

HAMBORNER REIT AG - Vorläufige Geschäftszahlen 2016 zeigen weiteres

wertsteigerndes Wachstum mit deutlichem Erlös- und Ergebniszuwachs

- Miet- und Pachterlöse: + 17,9 Prozent

- FFO: + 23,5 Prozent

- NAV je Aktie: + 5,8 Prozent

- Dividendenerhöhung auf 0,43 EUR je Aktie

Duisburg, 09. Februar 2017 - Die HAMBORNER REIT AG blickt auf ein überaus

erfolgreiches Geschäftsjahr 2016 zurück. Nach vorläufigen noch nicht

testierten Jahresabschlusszahlen betragen die Miet- und Pachterlöse 61,8

Millionen Euro und haben sich damit insbesondere aufgrund der

Neuinvestitionen gegenüber 2015 um 9,4 Millionen Euro bzw. 17,9 Prozent

erhöht. Auf vergleichbarer Basis - d. h. bei Immobilien, die sich 2015 und

2016 ganzjährig im Bestand befanden ("like for like") - liegen die Miet-

und Pachterlöse 1,8 Prozent über dem Vorjahreswert. Die Leerstandsquote

bewegt sich unter Berücksichtigung vereinbarter Mietgarantien mit 1,3

Prozent noch unter dem bereits sehr niedrigen Niveau des Vorjahres (1,9

Prozent).

Das Ergebnis vor Finanzierungstätigkeit und Steuern (EBIT) liegt im

Berichtsjahr bei 31,7 Millionen Euro (Vorjahr: 27,1 Millionen Euro). Nach

Abzug des Finanzergebnisses ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von

17,4 Millionen Euro, der mit 26,5 Prozent deutlich über dem Vorjahresniveau

liegt (13,8 Millionen Euro). Der FFO (Funds from Operations) als

maßgebliche Kennzahl für die operative Geschäftsentwicklung der

Gesellschaft ist im Jahr 2016 auf 36,1 Millionen Euro gestiegen (Vorjahr:

29,2 Millionen Euro). Mit 23,5 Prozent übertrifft der FFO-Anstieg die noch

im Zwischenbericht zum dritten Quartal prognostizierten 20 Prozent. Die

Steigerung ist insbesondere auf die erhöhten Mieteinnahmen infolge der

Immobilienakquisitionen der Jahre 2015 und 2016 zurückzuführen. Bei einer

gegenüber dem Vorjahr um 17,7 Millionen erhöhten Aktienanzahl beträgt der

FFO je Aktie 0,45 Euro.

Auch der Wert des Immobilienportfolios erhöhte sich 2016 deutlich. Die

jährliche Neubewertung der Bestandsimmobilien führte zu einer

Wertsteigerung "like for like" von 36,5 Millionen Euro bzw. + 4,1 Prozent.

HAMBORNER hat im vergangenen Geschäftsjahr Investitionen in fünf Immobilien

in Höhe von insgesamt 179,7 Millionen Euro getätigt, die sich ebenfalls als

wertsteigernd erwiesen. Die Summe der Verkehrswerte der zugegangenen

Objekte liegt zum Jahresende bei 189,4 Millionen Euro und damit 9,7

Millionen Euro über den Kaufpreisen der fünf Immobilien. Unter

Berücksichtigung der Neuinvestitionen sowie der Steigerung der

Verkehrswerte beläuft sich der Gesamtwert des HAMBORNER Portfolios zum 31.

Dezember 2016 auf 1.115 Millionen Euro (Vorjahr: 900 Millionen Euro).

Auch die Finanzlage der Gesellschaft ist weiterhin sehr komfortabel. Der

Loan to Value (LTV) beträgt 30,1 Prozent (Vorjahr 35,0 Prozent). Die REIT-

Eigenkapitalquote von 67,8 Prozent (Vorjahr 61,5 Prozent) liegt weiterhin

deutlich über den nach REIT-Gesetz geforderten 45 Prozent.

Vor dem Hintergrund der nachhaltig guten Geschäftsentwicklung beabsichtigt

die Gesellschaft, der Hauptversammlung am 10. Mai 2017 eine Erhöhung der

Dividende für das Geschäftsjahr 2016 von 42 Cent auf 43 Cent je Aktie

vorzuschlagen. Die endgültigen Geschäftszahlen und die Prognose für das

laufende Jahr wird die Gesellschaft am 28. März 2017 veröffentlichen.

^

Kennzahlen im 2016 vorläufig 2015 Veränderung

Überblick

Erlöse aus Mieten und 61,8 Mio. EUR 52,4 Mio. EUR + 17,9 %

Pachten

EBIT 31,7 Mio. EUR 27,1 Mio. EUR + 17,2 %

Jahresüberschuss 17,4 Mio. EUR 13,8 Mio. EUR + 26,5 %

REIT EK-Quote 67,8 % 61,5 % + 6,3 %-Pkte.

Loan to Value (LTV) 30,1 % 35,0 % - 4,9 %-Pkte.

Funds from Operations 36,1 Mio. EUR 29,2 Mio. EUR + 23,5 %

Net Asset Value (NAV) 768,5 Mio. EUR 564,7 Mio. EUR + 36,1 %

Anzahl Aktien 79.717.645 62.002.613 + 17,7 Mio.

Funds from Operations 0,45 EUR 0,47 EUR n/a

(FFO) je Aktie

Net Asset Value (NAV) 9,64 EUR 9,11 EUR + 5,8 %

je Aktie

Dividende je Aktie 0,43 EUR 0,42 EUR + 2,4 %

(*)

(*) Vorschlag an die

HV 2017

°

Über die HAMBORNER REIT AG

Die HAMBORNER REIT AG ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft, die

ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter

für renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Das Unternehmen verfügt

als Basis nachhaltiger Mieterträge über ein bundesweit gestreutes

substanzstarkes Immobilienportfolio. Den Schwerpunkt des Bestandes bilden

attraktive Einzelhandelsflächen in zentralen Innenstadtlagen deutscher

Großstädte und Mittelzentren. Darüber hinaus umfasst der Immobilienbestand

hoch frequentierte Fachmärkte sowie profitable Bürohäuser und

Praxisflächen.

Die HAMBORNER REIT AG zeichnet sich durch langjährige Erfahrung im

Immobilien- und Kapitalmarkt, ihre schlanke und transparente

Unternehmensstruktur sowie die besondere Nähe zu den Mietern aus. Die

Gesellschaft ist ein eingetragener Real Estate Investment Trust (REIT) und

profitiert auf Gesellschaftsebene von der Befreiung von Körperschaft- und

Gewerbesteuer.

Investor Relations/Public Relations

Christoph Heitmann

Tel.: +49 (0)203 54405-32

Fax: +49 (0)203 54405-49

E-Mail: c.heitmann@hamborner.de

Web: www.hamborner.de

---------------------------------------------------------------------------

09.02.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: HAMBORNER REIT AG

Goethestraße 45

47166 Duisburg

Deutschland

Telefon: 0203/54405-0

Fax: 0203/54405-49

E-Mail: info@hamborner.de

Internet: www.hamborner.de

ISIN: DE0006013006

WKN: 601300

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime

Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, SIX

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

543077 09.02.2017