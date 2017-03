DGAP-News: Harte Gold Corporation gibt signifikante Unternehmensentwicklungen bekannt

Harte Gold Corporation gibt signifikante Unternehmensentwicklungen bekannt

Harte Gold gibt signifikante Unternehmensentwicklungen bekannt

Toronto - 28. März 2017 - HARTE GOLD CORP. ("Harte Gold") (TSX: HRT / OTC:

HRTFF / Frankfurt: H4O) Harte Gold gibt eine Reihe signifikanter

Unternehmensentwicklungen bekannt, die bei der Entwicklung des Unternehmens

zum nächsten hochgradigen Goldproduzenten in Ontario hilfreich sein werden.

Die wichtigsten Punkte:

- Für eine ausgedehntere Abdeckung des Dayohessarah Greenstone Belt und

dessen Ausläufer hat Harte Gold weitere 32.592 Hektar in der Nähe der

Liegenschaft Sugar Zone abgesteckt. Die zusätzlich abgesteckten Landflächen

basieren auf der Zusammenstellung von Daten historischer geophysikalischer

und geochemischer Untersuchungen. Das neue Landpaket weist begrenzte frühere

Explorationsarbeiten auf und besitzt signifikantes neues

Entdeckungspotenzial. Siehe Karte auf der englischen Pressemitteilung..

- Harte Gold beginnt mit einer detaillierten hochauflösenden luftgestützten

magnetischen (7.870 Linienkilometer) und EM (2.881 Linienkilometer)

Erkundung über dem bestehenden und dem neuen Claim-Paket. Die neue Erkundung

wird wichtige strukturelle geologische Kontrollen besser definieren und die

Nachfolgearbeiten am Boden sowie die Zielabgrenzung für die Bohrungen

während der Geländesaison 2017 verbessern.

- Harte Gold gibt bekannt, dass es am 24. März 2017 die letzte Ladung

Golderz im Rahmen seines fortgeschrittenen Explorationsgroßprobenprogramms

an Barricks Hemlo-Aufbereitungsanlage geschickt hat. Der Tonnage- und

Gehaltsabgleich wird nach Aufbereitung des Erzes durch Barrick durchgeführt.

Harte Gold erwartet jedoch, dass die endgültigen Ergebnisse eine Gesamtmenge

von 69.112 Tonnen nass (67.454 Tonnen trocken) mit einem durchschnittlich

ausgebrachten Goldgehalt von ungefähr 8,5 g/t zeigen werden.

- Mit Bezug auf den Abschluss des fortgeschrittenen

Explorationsgroßprobenprogramms schloss Harte Gold einen neuen Vertrag mit

Technica Inc., der am 24. März 2017 in Kraft trat. Laut neuem Vertrag wird

Technica die Entwicklung des Zugangsstollens, den Strossenvortrieb und die

Entwicklung des Belüftungsschachts in Vorbereitung der kommerziellen

Produktion fortsetzen.

- Harte Gold hat zur Durchführung der letzten ingenieurstechnischen Arbeiten

an Harte Golds neuer Mühle mit einer Kapazität von 550 Tonnen pro Tag einen

Vertrag zur technischen Planung, Beschaffung, Konstruktion und Leitung

(Engineering, Procurement, Construction and Management, "EPCM") mit dem

Ingenieurberatungsbüro Haliyard Inc. geschlossen. Halyard wird ebenfalls für

die Beschaffung der Bauteile der Mühle und die Konstruktionsleitung

verantwortlich sein. Harte Gold arbeitet an der Inbetriebnahme der Mühle im

ersten Quartal 2018 und der vollen kommerziellen Produktion im zweiten

Quartal 2018.

Stephen G. Roman, President und CEO, sagte: "Wir möchten uns bei Technica

Mining und ihrem Expertenteam bedanken, die ausgezeichnete Arbeit bei der

Entnahme der 70.000-Tonnen-Großprobe "ohne" Unfälle mit Ausfallzeiten

geleistet haben. Dies ist eine herausragende Leistung!"

Über Harte Gold Corp.

Harte Gold Corp. konzentriert sich auf die Exploration und Entwicklung ihrer

Liegenschaft Sugar Zone (100% Harte Gold), wo das Unternehmen die Entnahme

einer 70.000-Tonnen-Großprobe in der Lagerstätte Sugar Zone bewilligt hat.

Die Liegenschaft Sugar Zone befindet sich 80km östlich des Hemlo Gold Camp.

Das vorläufige Wirtschaftlichkeitsgutachten vom 12. Juli 2012 umfasst eine

angezeigte Ressource von 980.000 Tonnen mit 10,13 g/t Au (Gold) für 319.280

Unzen enthaltenes Gold (nicht gedeckelt) und eine geschlussfolgerte

Ressource von 580.000 Tonnen mit 8,36 g/t Au für 155.960 Unzen Gold (nicht

gedeckelt). Die Mineralressource wurde in Übereinstimmung mit den NI 43-101

Richtlinien ausgewiesen. George A. Flach, P.Geo, Vizepräsident Exploration,

ist die qualifizierte Person für Harte Gold und er hat die wissenschaftliche

und technische Information in dieser Pressemitteilung erstellt, die

Erstellung betreut oder genehmigt. Harte Gold besitzt ebenfalls die

Liegenschaft Stoughton-Abitibi, die an der Verwerfungszone Destor-Porcupine

neben und im Streichen der Goldmine Holloway liegt.

Hier ist auf der englischen Pressemitteilung ein Lageplan über die alten und

neuen Claims zu sehen.

QA/QC Statement

Das Unternehmen hat ein Programm zur Qualitätssicherung und

Qualitätskontrolle (Quality Assurance and Control, "QA/QC") implementiert,

um zu gewährleisten, dass die Probennahme und die Analyse der Bergbau- und

Explorationsarbeiten gemäß der Branchenstandards durchgeführt werden.

Bohrkerne werden halbiert. Eine Kernhälfte wird an Actlabs Laboratories in

Thunderbay, Ontario, geschickt, während die andere Hälfte für zukünftige

Nachprüfungen im Kernlager des Unternehmens in White River verbleibt.

Zertifizierte Referenzstandards und Leerproben werden dem Probenstrom in

regelmäßigen Abständen zugegeben und als Teil des QA/QC-Programms

kontrolliert. Die Goldanalyse erfolgt mittels der Brandprobe mit

anschließender Atomabsortion, Gewichtsanalyse oder Pulp Metallics.

Stammaktien ausstehend: 442.166.235

Für weitere Informationen:

Stephen G. Roman

President and CEO

Tel. +1-416-368 0999

E-Mail: sgr@hartegold.com

David Ellis

Investor Relations Consultant

Tel. +1-416-704 0937

E-Mail: davidellis@hartegold.com

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO GmbH

Neckarstraße 45

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.com

www.axino.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

