DGAP-News: HepaRegeniX GmbH erhält EUR9 Mio. in Serie-A-Finanzierungsrunde für die Entwicklung von Kinaseinhibitoren zur Behandlung akuter und chronischer Le...

05.01.2017 / 10:00

HepaRegeniX GmbH erhält EUR9 Mio. in Serie-A-Finanzierungsrunde für die

Entwicklung von Kinaseinhibitoren zur Behandlung akuter und chronischer

Lebererkrankungen

Tübingen, 5. Januar 2017 - HepaRegeniX GmbH, eine neue Biotechfirma, die

innovative Behandlungen für Lebererkrankungen entwickelt, gab heute

bekannt, dass sie im Rahmen einer Serie-A-Finanzierungsrunde neun Millionen

Euro eingeworben hat. An der Runde beteiligten sich neben den Lead-

Investoren Boehringer Ingelheim Venture Fund GmbH (BIVF) und Novo Seeds

auch die High-Tech Gründerfonds und coparion.

HepaRegeniX entwickelt ein neues und einzigartiges therapeutisches Konzept

zur Behandlung von Lebererkrankungen, basierend auf einer Entdeckung von

Prof. Lars Zender und seiner Forschungsgruppe am Universitätsklinikum

Tübingen. In der gesunden Leber besitzen die Hepatozyten eine nahezu

unbegrenzte Fähigkeit sich zu regenerieren. Diese Fähigkeit ist bei

Lebererkrankungen blockiert, so dass exzessives Absterben von Hepatozyten

nicht kompensiert werden kann, was letztendlich zum Verlust der

Leberfunktion, oft auch zum Tod, führen kann.

Das Labor von Prof. Lars Zender identifizierte die Mitogen-Activated

Protein (MAP) Kinase Kinase 4 (MKK4) als einen wesentlichen Regulator der

Leber-Regeneration. Die Wissenschaftler entdeckten, dass die Unterdrückung

der Expression des MKK4-Gens mittels kleiner RNA Moleküle die Fähigkeit zur

Regenerierung der Hepatozyten in stark erkrankten Lebern wiederherstellen

kann. Diese Ergebnisse ebneten den Weg für die Entwicklung von chemischen

Wirkstoffen zur MKK4-Inhibierung, ein einzigartiger und vielversprechender

Ansatz zur Behandlung akuter und chronischer Lebererkrankungen.

Insbesondere besteht nach eingehender präklinischer Charakterisierung des

molekularen Wirkmechanismus der Medikamentenkandidaten das Potenzial, die

Entwicklung in nicht-alkoholischer Steatohepatitis (NASH) zu beginnen.

HepaRegeniX erwarb die weltweiten, exklusiven Rechte zur Nutzung des

entsprechenden Patentportfolios und identifizierte in Zusammenarbeit mit

dem Zender-Team sowie der Arbeitsgruppe für Medizinische Chemie an der

Eberhard Karls Universität Tübingen (Prof. Stefan Laufer und Prof. Antti

Poso) bereits die ersten chemischen MKK4-Inhibitoren.

"Kurz gesagt entwickelt HepaRegeniX ein 'EPO' für die Leber", so Dr. Detlev

Mennerich, Investment-Direktor des BIVF. "Prof. Zenders bahnbrechende

Entdeckung, dass die Inhibierung von MKK4 zu einer insgesamt größeren

Regenerationsfähigkeit von Leberzellen führt, hat ein interdisziplinäres

Team mit langjähriger und fundierter F&E-Erfahrung in der pharmazeutischen

Industrie zu HepaRegeniX gezogen."

Dr. Wolfgang Albrecht, CEO von HepaRegeniX ergänzte: "Ich freue mich sehr

auf die Zusammenarbeit mit dem hocherfahrenen Gründungsteam und diesem

starken, internationalen Investorenkonsortium. HepaRegeniX ist in einer

exzellenten Ausgangslage, um dieses neue Behandlungskonzept für Patienten

mit Lebererkrankungen voranzubringen."

Diese Serie-A-Finanzierung stellt die Mittel für die laufende

medizinalchemische Identifizierung sowie die präklinische Entwicklung bis

zur Beantragung der Zulassung für die klinische Prüfung (IND-Filing) zur

Verfügung. Die erste klinische Studie zur Behandlung von akutem

Leberversagen ist für das Jahr 2019 geplant.

Bitte kontaktieren Sie für weitere Informationen:

HepaRegeniX GmbH

Dr. Wolfgang Albrecht

Geschäftsführer

+49 731 2650428

w.albrecht@heparegenix.com

Für Journalistenanfragen:

MC Services AG

Dr. Cora Kaiser / Shaun Brown

+49 89 210 228-0

heparegenix@mc-services.eu

Über HepaRegeniX GmbH

HepaRegeniX, gegründet im Jahr 2015, spezialisiert sich auf die Entdeckung

und Entwicklung von klein-molekularen Kinase-Inhibitoren. Das Management-

Team unter der Leitung von Dr. Wolfgang Albrecht und die wissenschaftlichen

Berater verfügen über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der pharmazeutischen

Industrie mit einer erwiesenen Erfolgsbilanz in der Arzneimittelentwicklung

und decken alle Disziplinen entlang der Wertschöpfungskette - von der

frühen Entdeckungsphase bis zum klinischen Machbarkeitsnachweis - ab. Das

einzigartige therapeutische Konzept zur Behandlung von Lebererkrankungen

entdeckten Prof. Lars Zender und seine Arbeitsgruppe am

Universitätsklinikum Tübingen. Zu den Investoren von HepaRegeniX gehören

der Boehringer Ingelheim Venture Fund (BIVF), Novo A/S, coparion und die

High-Tech Gründerfonds GmbH sowie die Ascenion GmbH. Ascenion unterstützte

den Erwerb der exklusiven IP-Rechte.

Über den Boehringer Ingelheim Venture Fund

Der Boehringer Ingelheim Venture Fund (BIVF) ist ein strategischer Fonds.

Seine Ziele sind die Erkundung neuer Therapieansätze, der Aufbau

langfristiger Beziehungen mit herausragenden Innovatoren und die Schaffung

von zukünftigen Kooperations- oder Investitionsmöglichkeiten für Boehringer

Ingelheim. Er investiert in neuartige Ansätze und Technologien innerhalb

und jenseits der Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte von Boehringer

Ingelheim, die das Potenzial haben, bahnbrechende Fortschritte in Bereichen

mit hohem medizinischen Bedarf zu ermöglichen. Beispiele für die

Schwerpunkte des BIVF sind die Immunmodulation, regenerative Medizin oder

neue therapeutische Modalitäten. Damit ermöglicht der BIVF Boehringer

Ingelheim eine Erweiterung des therapeutischen Fokus und eine flexible

Reaktion auf Zukunftstrends in den Biowissenschaften. Der BIVF verfügt über

ein Fondsvolumen von 100 Millionen Euro und refinanziert sich als

sogenannter Evergreen Fonds selbst. Seine Partner profitieren vom

Management- und pharmazeutischem Know-how sowie durch den Zugriff auf

Experten innerhalb der Boehringer Ingelheim Organisationen. Aktuell betreut

der Fonds 18 aktive Unternehmen. www.boehringer-ingelheim-venture.com

Über Novo A/S und Novo Seeds

Novo Seeds ist der Frühphaseninvestmentarm von Novo A/S. Novo Seeds

investiert in europäische Life-Science-Unternehmen mit

Transformationspotenzial und nimmt als Investor eine aktive Rolle ein, mit

nachweisbaren Erfolgen bei Gründung und Aufbau neuer Unternehmen. Novo A/S

ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die zu 100% zur Novo

Nordisk Stiftung gehört. Das Unternehmen fungiert als Holding in der Novo

Gruppe und ist verantwortlich für die Verwaltung der Vermögenswerte der

Stiftung. Novo A/S ist Hauptaktionär der Novo-Konzerngesellschaften,

inklusive Novo Nordisk A/S und Novozymes A/S. Zusätzlich stellt Novo A/S

Start- und Risikokapital für Unternehmen in der Entwicklungsphase bereit,

besitzt bedeutende Positionen in etablierten Unternehmen im Life-Science

Bereich und verwaltet ein breites Portfolio an finanziellen

Vermögenswerten. Weitere Informationen finden Sie unter www.novo.dk.

Über den High-Tech Gründerfonds

Der High-Tech Gründerfonds investiert Risikokapital in junge, chancenreiche

Technologie-Unternehmen, die vielversprechende Forschungsergebnisse

unternehmerisch umsetzen. Mit Hilfe der Seedfinanzierung sollen die Start-

Ups das F&E-Vorhaben bis zur Bereitstellung eines Prototypen bzw. eines

"Proof of Concept" oder zur Markteinführung führen. Der Fonds beteiligt

sich initial mit 600.000 Euro; insgesamt stehen bis zu 2 Millionen Euro pro

Unternehmen zur Verfügung. Investoren der Public-Private-Partnership sind

das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, die KfW Bankengruppe

sowie die 18 Wirtschaftsunternehmen ALTANA, BASF, Bayer, B. Braun, Robert

Bosch, CEWE, Daimler, Deutsche Post DHL, Deutsche Telekom, Evonik, Innogy,

Lanxess, media + more venture Beteiligungs GmbH & Co. KG, METRO, Qiagen,

SAP, Tengelmann und Carl Zeiss. Der High-Tech Gründerfonds verfügt

insgesamt über ein Fondsvolumen von rund 576 Millionen Euro (272 Millionen

Euro Fonds I und 304 Millionen Euro Fonds II). www.high-tech-

gruenderfonds.de

Über coparion

coparion ist ein Venture Capital Investor für junge, deutsche

Technologieunternehmen. Mit einem Fondsvolumen von 225 Mio. Euro trägt

coparion signifikant zum schnellen und nachhaltigen Wachstum bei. coparion

unterstützt unternehmerischen Weitblick mit Know-how, ohne in das operative

Geschäft einzugreifen. Durch die langjährige Erfahrung im Venture Capital

und im Aufbau von Unternehmen erkennt das coparion-Team Potenziale und

eröffnet neue Perspektiven. coparion bringt die Substanz, Ausdauer und

Kreativität mit, um auch schwierige Situationen gemeinsam erfolgreich zu

meistern. coparion finanziert ausschließlich gemeinsam mit Co-Investoren.

Der Fokus liegt auf der Start-Up- und jungen Wachstumsphase. Pro

Unternehmen investiert der Fonds bis zu 10 Mio. Euro, üblicherweise in

mehreren Finanzierungsrunden zu je 0,5-3 Mio. Euro. Coparion hat Büros in

Köln und Berlin. www.coparion.de

