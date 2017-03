DGAP-News: Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA: Veröffentlichung der Zahlen zum Geschäftsjahr 2016

GO

DAX fester -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Commerzbank ist nur noch Deutschlands viertgrößte Bank -- Biotest spricht mit Chinesen über Zusammenschluss -- SMA Solar, Scout24 im Fokus

IPO geglückt - IBU-Tec verbucht leichte Gewinne. Gerüchte um Start als Mobilfunkanbieter: Was plant Amazon wirklich? ElringKlinger kürzt nach Problemen in der Schweiz Dividende leicht. Preisnachlässe machen H&M zum Jahresstart zu schaffen. SLM Solutions will 2017 kräftig wachsen.