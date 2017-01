DGAP-News: Newron Pharmaceuticals S.p.A.: Newron veröffentlicht vielversprechende vorläufige Ergebnisse der Phase- IIa-Studie mit Evenamide bei Patienten mit...

Newron Pharmaceuticals S.p.A.: Newron veröffentlicht vielversprechende vorläufige Ergebnisse der Phase- IIa-Studie mit Evenamide bei Patienten mit Schizophrenie

DGAP-News: Newron Pharmaceuticals S.p.A. / Schlagwort(e): Studienergebnisse

Newron Pharmaceuticals S.p.A.: Newron veröffentlicht vielversprechende

vorläufige Ergebnisse der Phase- IIa-Studie mit Evenamide bei Patienten mit

Schizophrenie

03.01.2017 / 17:33

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Newron veröffentlicht vielversprechende vorläufige Ergebnisse der Phase-

IIa-Studie mit Evenamide bei Patienten mit Schizophrenie

Evenamide erreicht die Studienziele "gute Verträglichkeit und Sicherheit"

sowie "vorläufige Wirksamkeit als Zusatztherapie zur Behandlung von

Schizophrenie"

Einzigartiger Wirkmechanismus: Modulation der Glutamat-Freisetzung und

spannungsabhängige Blockade von Natriumkanälen

Mailand, Italien, und Morristown, NJ, USA - 03. Januar 2017 - Newron

Pharmaceuticals S.p.A. ("Newron", SIX: NWRN), ein biopharmazeutisches

Unternehmen, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für

Patienten mit Erkrankungen des zentralen Nervensystems (ZNS) und Schmerzen

konzentriert, hat heute vorläufige Ergebnisse einer Phase-IIa-Studie mit

dem einzigartigen Natriumkanalblocker Evenamide (NW-3509) bei Patienten mit

Schizophrenie bekannt gegeben. Die neue chemische Substanz ist oral

verfügbar und setzt über einen einzigartigen Wirkmechanismus spezifisch an

den spannungsabhängigen Natriumkanälen an.

Die detaillierten Studienergebnisse werden auf dem 16. Internationalen

Kongress für Schizophrenie-Forschung (16th International Congress on

Schizophrenia Research) bekanntgegeben, der vom 24.-28. März 2017 in San

Diego, USA, stattfindet.

Dr. Ravi Anand, Chief Medical Officer von Newron, sagte: "Die Ergebnisse

dieser Studie sind sehr vielversprechend. Evenamide zeigte weder

dosislimitierende Toxizitäten noch extrapyramidale, sexuelle, endokrine

oder metabolische Nebenwirkungen, wie sie bei Dopamin-hemmenden

Antipsychotika beobachtet werden. Die zusätzliche Gabe von Evenamide,

dessen Wirkung auf einer Reduzierung der Glutamatfreisetzung beruht, wurde

von Patienten, deren Symptome sich unter ihren aktuell eingenommenen

atypischen Antipsychotika verschlechtert hatten, nicht nur gut vertragen,

sondern zeigte bei allen untersuchten Wirksamkeitsparametern ein

konsistentes Muster der Verbesserung. Diese vorläufigen Ergebnisse

rechtfertigen die weitere klinische Prüfung im Rahmen größerer und längerer

Studien mit Patienten mit schwereren Symptomen."

Die vierwöchige randomisierte, plazebokontrollierte Phase-IIa-

Doppelblindstudie war konzipiert worden, die Verträglichkeit, die

Sicherheit und vorläufige Belege der Wirksamkeit von Evenamide als

Zusatztherapie bei 89 Schizophrenie-Patienten zu untersuchen. Die

Patienten, die in die Studie eingeschlossen wurden, litten während einer

Behandlung mit einer stabilen und angemessenen Dosis Risperidon (mittlere

Dosis: 4,2 ± 2,0 mg/Tag; n=70) oder Aripiprazol (mittlere Dosis: 19,7 ± 7,0

mg/Tag; n=19), d.h. dem jeweiligen atypischen Antipsychotikum, auf das sie

zuvor angesprochen hatten, wieder an psychotischen Symptomen. Die Studie

wurde an zwei Studienzentren in den USA (n=61) sowie an drei Studienzentren

in Indien (n=28) durchgeführt und schloss Schizophrenie-Patienten ein, die

im Mittel seit etwa 18 Jahren an der Erkrankung litten und durchschnittlich

etwa dreimal ins Krankenhaus eingewiesen worden waren. Die Patienten wurden

zusätzlich zu ihrem aktuellen Antipsychotikum randomisiert zwei Mal täglich

mit entweder Evenamide (15-25 mg) oder mit einem Plazebo behandelt. Das

Studienprotokoll, einschließlich Dosierung und Studiendesign, wurde in

Abstimmung mit der FDA und deren Leitlinien festgelegt. Die Studie wurde

ebenfalls von der indischen Medikamentenzulassungsbehörde (DCGI, "Drug

Controller General of India") sowie vom IRB ("Institutional Review Board")

der einzelnen Studienzentren genehmigt.

Die Ergebnisse der Studie deuten darauf hin, dass sich bei mit Evenamide

behandelten Patienten die Schizophrenie-Symptome verbessern, was anhand der

Positiv-und-Negativ-Syndrom-Skala (PANSS) untersucht wurde. Zudem konnte im

Vergleich zu ihrem jeweiligen Standard-Antipsychotikum eine Verbesserung

der Funktionsfähigkeit gemäß der Strauss-Carpenter-Prognose-

Skala beobachtet werden. Darüber hinaus zeigte die vom Arzt vorgenommene

Gesamtbeurteilung der Veränderungen des Gesamtbildes des Patienten

gegenüber der Ausgangssituation ("Clinical Global Impression of Change"),

dass sich unter den mit Evenamide behandelten Patienten ein höherer Anteil

an Patienten befand, bei denen eine Symptomverbesserung beobachtet werden

konnte (54%) als unter den mit Plazebo behandelten Patienten (36%).

Evenamide wurde bei einer Dosis von 2 x täglich 15-25 mg (30-50 mg/Tag) gut

vertragen. Die häufigsten (>5% der Patienten in jeder Gruppe) unerwünschten

Ereignisse (UE) (Evenamide vs. Plazebo) waren Schläfrigkeit [8 (16,0%) vs.

5 (12,8%)], Schlafstörungen [5 (10,0% vs. 1 (2,6%)], Überdosierung [3

(6,0%) vs. 1 (2,6%)], Mundtrockenheit [3 (6,0%) vs. 2 (5,1%)] und

Kopfschmerzen [3 (6,0%) vs. 0]. Die Inzidenz der als "Erkrankungen der Haut

und des subkutanen Gewebes" klassifizierten UE war in der Evenamide-Gruppe

höher [5 (10,0%) vs. 0], dagegen war das Auftreten von als "Erkrankungen

der Atemwege, des Thorax und des Mediastinums" klassifizierten UE in der

Plazebo-Gruppe höher [1 (2,0%) vs. 3 (7,7%)]. Die Mehrzahl der UE war von

milder Ausprägung [Evenamide, 58 von 69 (84%); Plazebo 30 von 34 (88%)]; 9

von 69 (13%) der UE für Evenamide und 4 von 34 (12%) der UE für Plazebo

wurden als moderat eingestuft.

Zwei Patienten der Evenamide-Gruppe brachen die Behandlung aufgrund von UE

vorzeitig ab: Krampfanfälle (n=1) und Vorhofflimmern (n=1). Im Vergleich zu

Plazebo ergaben sich für die Behandlung mit Evenamide keine Hinweise auf

eine Verschlechterung extrapyramidaler Symptome, auf abnorme EKG-Befunde

oder klinisch signifikante Veränderungen von Laborwerten oder

Vitalparametern (Blutdruck, Puls oder Körpergewicht).

Über Schizophrenie

Schizophrenie ist eine langfristige psychische Erkrankung, die eine Reihe

von verschiedenen psychologischen Symptomen verursacht. Sie ist eine der

häufigsten schweren psychischen Störungen. Etwa eine von hundert Personen

ist in ihrem Leben von Schizophrenie betroffen, wobei viele weiterhin ein

normales Leben führen. Schizophrenie wird am häufigsten im Alter zwischen

15 und 35 Jahren diagnostiziert. Männer und Frauen sind gleichermaßen

betroffen. Es gibt keinen alleinigen Test für Schizophrenie. Sie wird

häufig nach einer Beurteilung durch einen Psychiater diagnostiziert. Es ist

wichtig, dass Schizophrenie möglichst frühzeitig diagnostiziert wird, denn

je früher die Diagnose, desto besser die Heilungschancen. Schizophrenie

wird häufig mittels positiver und negativer (oder Defizit-) Symptome

beschrieben. Positive Symptome treten fast ausnahmslos bei Menschen mit

Schizophrenie auf: Wahnvorstellungen, Störungen beim Denken oder Sprechen,

taktile, akustische, visuelle, Geruchs- und Geschmackshalluzinationen.

Diese Symptome werden in der Regel als Manifestation der Psychose

angesehen. Halluzinationen sind typischerweise mit dem Thema der

Wahnvorstellungen verbunden. Positive Symptome lassen sich meist gut mit

Medikamenten behandeln. Negative Symptome sind Defizite bei normalen

Gefühlsregungen oder anderer Denkprozesse und sind mit Medikamenten weniger

gut behandelbar.

Über Evenamide (NW-3509)

Evenamide ist eine oral verfügbare, neue chemische Substanz, die speziell

auf spannungsabhangige Natriumkanale abzielt. Der Wirkstoff moduliert

anhaltendes repetitives Feuern, ohne die normale neuronale Erregbarkeit zu

beeinträchtigen. Evenamide normalisiert die durch aberrierende Aktivitat

der Natriumkanale induzierte Glutamatfreisetzung. Die potenziellen

Vorteile

des Wirkstoffkandidaten sind in zahlreichen präklinischen Modellen

nachgewiesen worden, mit denen sich die Wirksamkeit bei psychiatrischen

Erkrankungen vorhersagen lasst. Dazu gehorten Psychose- und

Schizophrenie-

Modelle, wie z. B. Amphetamin-induzierte Hyperaktivitat, sensomotorisches

Gating und Defizite der Informationsverarbeitung (durch verschiedene

Stimuli ausgeloste Beeintrachtigung der Prapulsinhibition), Manie und

Depression. Die Wirksamkeit von Evenamide wurde auch in Modellen von

Aggressions- und Zwangsverhalten sowie in kurz- und langfristigen

Gedachtnistests nachgewiesen. Evenamide-Dosen unter dem Schwellenwert

erhohten in Schizophrenie-, Psychose- und Manie-Modellen die Wirksamkeit

unwirksamer Dosen typischer und atypischer Antipsychotika. Dank der

neuronalen Stabilisierungseigenschaften könnte Evenamide darüber hinaus

Rückfälle reduzieren und psychotische Episoden verhindern oder behandeln,

die aufgrund einer von Antipsychotika verursachten Überempfindlichkeits-

Psychose (super-sensitivity psychosis, SSP) auftreten können. Evenamide

kann als Kombinationstherapie über einen längeren Zeitraum gegeben werden,

da der Wirkstoff nicht das Risiko birgt, extrapyramidale Symptome,

arzneimittelinduzierte Bewegungsstörungen oder Gewichtszunahme

hervorzurufen.

Über Newron Pharmaceuticals

Newron (SIX: NWRN) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf

neuartige Therapien für Erkrankungen des Zentralen Nervensystems (ZNS) und

Schmerzen konzentriert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im

italienischen Bresso in der Nähe von Mailand. Xadago(R) (Safinamide) ist in

der EU und der Schweiz für die Behandlung der Parkinson-Krankheit

zugelassen und wird von Newrons Partner Zambon vertrieben. US WorldMeds

besitzt die Entwicklungs- und Vermarktungsrechte in den USA. Meiji Seika

hält die Entwicklungs- und Vermarktungsrechte in Japan und anderen

Schlüsselregionen Asiens. Über Xadago(R) für die Parkinson-Krankheit hinaus

verfügt Newron über eine starke Pipeline vielversprechender Behandlungen

für Patienten mit seltenen Erkrankungen, die sich in unterschiedlichen

Stadien der klinischen Entwicklung befinden. Dazu gehören Sarizotan für das

Rett-Syndrom und Ralfinamide für Patienten mit bestimmten seltenen

Schmerzindikationen. Newron entwickelt darüber hinaus Evenamide als

mögliche erste Begleittherapie zur Behandlung von Patienten mit

Positivsymptomen der Schizophrenie. www.newron.com

Für weitere Informationen

^

Medien Investoren und Analysten

Newron Newron

Stefan Weber - CEO Stefan Weber - CEO

Tel. +39 02 6103 46 26 Tel. +39 02 6103 46 26

E-mail: pr@newron.com E-mail: ir@newron.com

Großbritannien/Europa Großbritannien/Europa

Julia Phillips Julia Phillips

FTI Consulting FTI Consulting

Tel. +44 20 3727 1000 Tel. +44 20 3727 1000

Schweiz Schweiz

Martin Meier-Pfister Martin Meier-Pfister

IRF Communications IRF Communications

Tel. +41 43 244 81 40 Tel. +41 43 244 81 40

Deutschland Deutschland/Europa

Anne Hennecke Anne Hennecke

MC Services AG MC Services AG

Tel. +49 211 52925222 Tel. +49 211 52925222

USA USA

Alison Chen Beth Kurth

LaVoieHealthScience LaVoieHealthScience

Tel. +1 617 374 8800, Ext. 104 Tel. +1 617 374 8800, Ext. 106

achen@lavoiehealthscience.com bkurth@lavoiehealthscience.com

°

Wichtige Hinweise

Dieses Dokument enthält zukunftsbezogene Aussagen, die (auf nicht

erschöpfende Weise) folgende Themen betreffen: (1) die Fähigkeit von

Newron, ihre Geschäftsfelder weiterzuentwickeln und auszubauen, die

Entwicklung ihrer aktuellen Produktkandidaten erfolgreich abzuschließen,

laufende und zukünftige Kollaborationen zur Entwicklung und Vermarktung

ihrer Produktkandidaten mit Erfolg zu führen und die Kosten (einschließlich

Personalkosten) zu senken, (2) den Markt für Arzneimittel zur Behandlung

von Erkrankungen des ZNS und von Schmerzen, (3) die erwarteten zukünftigen

Erträge, Investitionen und finanziellen Ressourcen von Newron und (4)

diesen Aussagen zugrundeliegende Hypothesen. In manchen Fällen können diese

Aussagen und Hypothesen anhand von Begriffen wie "werden", "voraussehen",

"schätzen", "erwarten", "prognostizieren", "beabsichtigen", "planen",

"vermuten", "abzielen" und anderen Wörtern und Begriffen mit ähnlicher

Bedeutung erkannt werden. Alle in diesem Dokument enthaltenen Aussagen

bezüglich der Strategie, den Zielen, den Plänen, der zukünftigen

finanziellen Position, den prognostizierten Erträgen und Kosten sowie den

Aussichten von Newron, mit Ausnahme historischer Fakten, sind

zukunftsbezogene Aussagen.

Aufgrund ihrer Natur sind diese Aussagen und Hypothesen mit allgemeinen und

spezifischen Risiken und Unwägbarkeiten verbunden, wobei das Risiko

besteht, dass explizit oder implizit in diesem Dokument enthaltene

Voraussagen, Prognosen, Hochrechnungen und andere Ergebnisse nicht

eintreffen. Zukünftige Ereignisse und tatsächliche Ergebnisse könnten sich

aufgrund einer Reihe wichtiger Faktoren erheblich von jenen unterscheiden,

die in diesen zukunftsbezogenen Aussagen beschrieben oder in Erwägung

gezogen werden oder die diesen zugrunde liegen. Zu diesen Faktoren zählen

(auf nicht erschöpfende Weise) die folgenden: (1) Unwägbarkeiten bei der

Entdeckung, Entwicklung oder Vermarktung von Produkten, zu denen, ohne

darauf beschränkt zu sein, negative Resultate von klinischen Studien oder

Forschungsprojekten oder unerwartete Nebenwirkungen gehören, (2)

Verzögerung bei der behördlichen Zulassung oder bei der Markteinführung

bzw. Unmöglichkeit des Erhalts der Zulassung oder der Markteinführung, (3)

die zukünftige Akzeptanz von Produkten auf dem Markt, (4) der Verlust von

geistigen Eigentumsrechten oder die Unmöglichkeit, einen entsprechenden

Schutz solcher Rechte zu erhalten, (5) die Unmöglichkeit, zusätzliche

Mittel aufzubringen, (6) der Erfolg bestehender sowie das Zustandekommen

zukünftiger Kollaborationen und Lizenzverträge, (7) Rechtsstreitigkeiten,

(8) Verlust von wichtigen leitenden oder anderen Mitarbeitenden, (9)

negative Publicity und Berichterstattung und (10) wettbewerbsbezogene,

regulatorische, gesetzliche und juristische Entwicklungen oder

Veränderungen des Marktes und/oder der allgemeinen wirtschaftlichen

Bedingungen.

Es ist möglich, dass Newron die in den zukunftsbezogenen Aussagen

geäußerten Pläne, Absichten oder Erwartungen nicht verwirklicht, und dass

sich die diesen Aussagen zugrundeliegenden Hypothesen als falsch erweisen.

Anleger sollten daher kein unangemessenes Vertrauen in diese Aussagen

setzen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich die tatsächlichen

Ergebnisse von Forschungsprogrammen, Entwicklungsaktivitäten,

Vermarktungsplänen, Kollaborationen und Geschäften nicht erheblich von den

Erwartungen unterscheiden, die in derartigen zukunftsbezogenen Aussagen

oder den zugrunde liegenden Hypothesen zum Ausdruck gebracht werden.

Newron sieht sich nicht verpflichtet, zukunftsbezogene Aussagen öffentlich

zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird durch die

geltenden Regelungen der SIX Swiss Exchange verlangt, an der die Aktien von

Newron notiert sind. Dieses Dokument ist weder ein Angebot noch eine

Einladung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren von Newron, noch

enthält sie ein derartiges Angebot oder eine derartige Einladung, weshalb

keinerlei Teil von ihm als Basis oder Berufungsgrundlage eines Vertrages

oder einer wie immer gearteten Verbindlichkeit zu sehen ist.

---------------------------------------------------------------------------

03.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

533957 03.01.2017