DGAP-News: Softship AG stellt Jahresabschluss 2016 fest: Umsatz und Vorsteuerergebnis im Plan

Softship AG stellt Jahresabschluss 2016 fest: Umsatz und Vorsteuerergebnis im Plan

Softship AG stellt Jahresabschluss 2016 fest: Umsatz und Vorsteuerergebnis

im Plan

28.02.2017

- Umsatz steigt um 13,0 Prozent auf 7,93 Mio. EUR (2015: 7,02 Mio. EUR)

- Vorsteuerergebnis mit 0,78 Mio. EUR auf geplantem Niveau (2015: 0,58

Mio. EUR)

- Dividendenvorschlag von 0,04 EUR je Aktie

Hamburg, den 28. Februar 2017. Der Aufsichtsrat der Softship AG (ISIN

DE0005758304), ein weltweit aufgestellter Softwareanbieter für die Schiff-

und Luftfahrt, hat in der heutigen bilanzfeststellenden

Aufsichtsratssitzung den testierten Jahresabschluss der Gesellschaft für

das Geschäftsjahr 2016 ohne Einwendungen gebilligt und damit festgestellt.

Die Softship AG konnte im Geschäftsjahr 2016 ihren Umsatz um 13,0 Prozent

auf 7,93 Mio. EUR steigern (Vorjahr: 7,02 Mio. EUR). Die Gesamtleistung

erhöhte sich im Berichtsjahr um 6,6 Prozent auf 8,39 Mio. EUR (Vorjahr:

7,87 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Steuern verbesserte sich im Jahr 2016

signifikant gegenüber dem Vorjahr und liegt mit 0,78 Mio. EUR im Plan

(Vorjahr: 0,58 Mio. EUR). Damit hat die Softship AG ihre im August 2016

erhöhte Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2016 erreicht.

"Angesichts des weiterhin herausfordernden Marktumfelds im

Schifffahrtsbereich ist das im Geschäftsjahr 2016 erreichte zweistellige

Umsatzwachstum besonders erfreulich. Aus dem Verkauf der Beteiligung an der

Airpas Aviation AG im Frühjahr 2016 haben wir einen Ertrag in Höhe von 1,17

Mio. EUR erzielt, mit dem wir unsere Produktentwicklung weiter forcieren

können. Das operative Ergebnis ohne die Einmaleffekte des Geschäftsjahres

ist hingegen hinter den ursprünglichen Erwartungen zurückgeblieben. Grund

dafür ist der verhaltene Produktstart der Softwarelösung Softship.SAPAS.

Zudem hat sich das Lizenzgeschäft im Reedereibereich in 2016 nicht

erwartungsgemäß entwickelt", sagt Detlef Müller, Vorstand der Softship AG.

Die Softship AG hat im Geschäfsjahr 2016 weiter in das bestehende

Produktportfolio sowie in neue Produkte investiert, um ihre Position im

Markt kontinuierlich auszubauen. "Für das laufende Geschäftsjahr setzen wir

auf eine intensive Vermarktung von Softship.SAPAS. Für die

Schifffahrtsbranche hoffen wir auf eine Erholung des Umfelds in 2017 und

damit auch wieder auf bessere Investitionsmöglichkeiten der Unternehmen",

so Müller weiter.

Die Softship AG will in den nächsten Jahren intensiv in ihre Produkte

investieren und die bisherige Angebotspalette weiter in Richtung von

langfristig laufenden nutzungsabhängigen Lizenzmodellen weiterentwickeln.

Vorstand und Aufsichtsrat haben beschlossen, der Hauptversammlung am 11.

Mai 2017 vorzuschlagen, an die Aktionäre eine Dividende in Höhe von

75.080,00 EUR (entspricht 0,04 EUR pro Aktie) auszuschütten und den

verbleibenden Bilanzgewinn von 1.017.354,94 EUR auf neue Rechnung

vorzutragen.

Die Bilanzsumme stieg im Berichtsjahr auf 5,69 Mio. EUR im Vergleich zu

5,18 Mio. EUR zum 31. Dezember 2015. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich zum

31. Dezember 2016 auf 72 % (Vorjahr: 69 %). Der Softship AG standen zum

Bilanzstichtag 2016 liquide Mittel in Höhe von 2,74 Mio. EUR zur Verfügung

(Vorjahr: 1,79 Mio. EUR).

Der Geschäftsbericht 2016 mit detaillierten Informationen sowie einer

Prognose für das laufende Geschäftsjahr wird am 31. März 2017

veröffentlicht und steht ab diesem Zeitpunkt im Bereich Investor Relations

unter www.softship.com zum Download bereit.

Über die Softship AG:

Das 1989 in Hamburg gegründete Unternehmen Softship ist ein weltweit

führender Anbieter von kommerzieller Software für die Linienschifffahrt und

die Luftfahrt. Durch die langjährige Expertise im Softwarebereich

kombiniert mit umfassendem Schifffahrts-Know-how verfügt Softship über

passgenaue Lösungen, die weltweit eingesetzt werden. Zusehends nutzen

führende internationale Linienreedereien die Softship Produkte, da die

Lösungen den hohen globalen Anforderungen und dem Innovationsbedarf der

Branche in besonderer Weise gerecht werden. Im Bereich Luftfahrt bietet die

Softship-Gruppe Anwendungslösungen und Service-Angebote für

Fluggesellschaften an. Die Aktien der Softship AG werden an der Frankfurter

Wertpapierbörse gehandelt.

Weitere Informationen zur Softship AG finden sich unter www.softship.com.

Kontakt:

Softship Aktiengesellschaft

- Investor Relations -

Notkestr. 9

22607 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49 (40) 89 06 8-0

Telefax: +49 (40) 89 06 8-500

E-Mail: ir@softship.com

Internet: www.softship.com

Crossalliance communication GmbH

Susan Hoffmeister

Freihamerstr. 2

82166 Gräfelfing/München

Telefon: +49 (89) 89 82 72-27

E-Mail: sh@crossalliance.de

Internet: www.crossalliance.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Softship AG

Notkestr. 9

22607 Hamburg

Deutschland

Telefon: 040-8906-80

Fax: 040-8906-8500

E-Mail: mueller@softship.com

Internet: www.softship.com

ISIN: DE0005758304

WKN: 575830

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart;

Open Market (Basic Board) in Frankfurt

