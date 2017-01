DGAP-News: USU AG schließt Großprojekt im IT Service Management bei Neukunde Schweizerische Post erfolgreich ab

USU AG schließt Großprojekt im IT Service Management bei Neukunde Schweizerische Post erfolgreich ab

USU AG schließt Großprojekt im IT Service Management bei Neukunde

Schweizerische Post erfolgreich ab (News mit Zusatzmaterial)

10.01.2017 / 09:00

Auf Basis der USU-Lösung Valuemation erbringt der IT-Bereich der Post seit

September 2016 umfassende Support-Services für die konzernweit über 40.000

Anwender und 10.000 Organisationseinheiten. Das im März 2015 mit einer

europaweiten Ausschreibung gestartete Großprojekt ist damit erfolgreich in

den Produktivbetrieb gestartet. Zum Projektumfang gehörte u.a. die

vollständige Ablösung der zuvor über 14 Jahre genutzten Software "HP

Service Desk". Außerdem galt es, das Service Level Management in der neuen

Lösung auf- und auszubauen, um die äußerst komplexe Servicestruktur

abzubilden.

Im Service Level Management nutzt die Post nun ein übergreifendes System,

in dem die rund 5.000 Services und 400 Service-Level-Vereinbarungen (SLAs)

in Relation stehen zu über 215.000 Systemen. Durch die integrierte

Configuration Management Database (CMDB) kann der IT-Support bei

auftretenden Störungen direkt über Valuemation auf alle relevanten

technischen und organisatorischen Informationen zugreifen sowie

Problemstellungen mit Hilfe der Wissensdatenbank rasch und dauerhaft lösen.

Im Zuge des Projekts wurden neben der bisherigen HP-Software u.a. auch eine

bestehende IT-Wissensdatenbank, ein externes System für

Kundenzufriedenheitsumfragen sowie eine Share-Point-Lösung im Problem

Management durch die integrierte USU-Lösung ersetzt und eine CTI-Anbindung

umgesetzt. Außerdem unterstützt die mobile Valuemation-Version nun die IT-

Support-Mitarbeiter im Field Service bei der effizienten Bearbeitung von

Service-Aufträgen vor Ort. Durch nahtlos integrierte Prozesse ist die Post

heute in der Lage, ihre IT-Services sehr effizient zu steuern und damit

eine hohe Leistungsfähigkeit und Verfügbarkeit sicherzustellen. Markus

Bacher, Leiter IT Betrieb bei der Post bestätigt dies: "Es ist uns

gemeinsam mit der USU gelungen, ein System von HP abzulösen, das 14 Jahre

lang optimiert wurde. Das neue System auf Basis der USU-Lösung Valuemation

läuft stabil, und es war kein Fallback erforderlich. Das ist eine sehr gute

Leistung."

Die Entscheidung zugunsten des Projektpartners USU traf die Post u.a. nach

einem fünftägigen "Proof of Concept"-Workshop, in welchem die USU in

umfangreichen Testfällen den Leistungsnachweis erbracht und bewiesen hatte,

dass ihre Valuemation-Suite fachlich und funktional alle Anforderungen

erfüllt. Außerdem überzeugte die Zukunftsfähigkeit der Lösung: Valuemation

ist durch Kunden selbstständig konfigurierbar und auch bei künftigen

Anforderungen im IT- und Enterprise Service Management flexibel

erweiterbar.

Der detaillierte Projektbericht (Case Study) steht kostenlos zum Download

zur Verfügung auf bsm.usu.de/downloads

Diese Pressemitteilung ist unter www.usu.de und www.bsm.usu.de abrufbar.

USU

Die 1977 gegründete USU AG gehört zu den größten europäischen Anbietern für

IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der

internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind

agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken.

Der Geschäftsbereich Business Service Management (BSM) unterstützt

Unternehmen mit umfassenden, ITIL(R)-konformen Lösungen für das

strategische und operative IT- & Enterprise Service Management. Kunden

steuern damit sämtliche Serviceprozesse, schaffen Transparenz über ihre

Servicekosten sowie ihre IT-Infrastruktur und können dadurch ihre Services

effizient planen, überwachen und verrechnen. Diese Lösungen sind konsequent

an den Bedürfnissen und Anforderungen von Endanwendern sowie Service-

Dienstleistern ausgerichtet.

Das Lösungsportfolio für Service Management umfasst die modulare,

integrierte und ITIL(R)-zertifizierte Suite Valuemation für die effiziente

Unterstützung von Serviceprozessen im IT Service Management, HR Service

Management, Facility Management, Technischen Kundendienst und mehr. Die IT-

Analytics-Anwendung Service Intelligence unterstützt die IT-Steuerung mit

rollenbasierten Dashboards, vordefinierten Kennzahlen und intuitiven Ad-

hoc-Analysen. Die Self-Service-Anwendung Smart Link bietet Endanwendern

sämtliche Support-Services und Informationen eines IT-Dienstleisters in

einem einzigen Kanal.

Die USU AG ist Teil der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU

Software AG (ISIN DE 000A0BVU28). Weitere Informationen: bsm.usu.de

